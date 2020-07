Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione in merito a dell’ascolto dalla redazione della Luigi in studio i Benetton fuori dalla gestione di autostrade l’obiettivo di Conte dopo il cambio di passo sul dossier Aspi è Innanzi tutto questo è un obiettivo su cui si innesca una guerra totale Atlantia holding che gestisce 88% delle quote di autostrade sono ore decisive oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il dossier con il premier che chiede una decisione che coinvolge tutto il governo assicurando che in caso di revoca della concessione le soluzioni ci sono ma a livello politico il rischio della conta è dietro l’angolo oggi anche il consiglio d’amministrazione straordinario di Atlantia Ieri il titolo a picco in borsa un trentenne è stato fermato ieri sera a Collegno nel Torinese in stato confusionale con le mani sporche di sangue accusata di aver uccisoe suo padre lo Hanno accertato i carabinieri che lo hanno a lungo interrogato l’uomo ha confessato vagava in strada dopo aver abbandonato l’auto avrebbe usato un coltello da cucina per colpire madre e padre di 69 anni che si erano recati a fargli visita nella sua abitazione sarebbe nato un litigio sembra per futili motivi al culmine del quale il trentenne Lia accoltellati oggi in parlamento la presentazione da parte del ministro speranza del nuovo decreto che proroga al 31 luglio le misure restrittive anti coronavirus intanto si pensa l’estensione al 31 ottobre dello stato di emergenza Ma restano le polemiche anche sui migranti positivi sbarcati in Calabria tornano a calare i contagi 169 in un giorno aumentano però i decessi a quota 13 l’allarme dell’oms non ci sarà un ritorno alla normalità nell’immediato futuro da oggi in Lombardia obbligo di mascherina all’aperto solo se manca la distanza di sicurezza lo sport in chiusura ieri sera al linkbattuto il Torino per 3 a 1 in rimonta nel posticipo della trentaduesima di campionato questa sera atalanta-brescia Apri giochi per la 33esima giornata è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa