Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ma ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio ore decisive per le scelte sulla revoca della concessione ad Aspi slitta alle 22 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe vedere l’informativa di Conte sul dossier autostrade sulla bocca il premier chiede una decisione ha tutto il governo ma a livello politico c’è il rischio della conta per Italia Viva la revoca rischia di diventare un boomerang vale la pena imbarcarsi in un contenzioso che lo Stato perdere dice rosato in borsa in calo atlanti oggi è controcorrente è il presidente di edizione Gianni Mion sottolinea è nostro dovere difendere Aspi e nel pomeriggio in parlamento la presentazione del ministro speranza del nuovo decreto di proroga al 31 luglio delle misure anti covid compreso il lavoro a distanza intanto si pensa allepensioni al 31 ottobre dello stato di emergenza Ma restano le polemiche anche sui migranti positivi sbarcati in Calabria oggi 11 migranti positivi al test parte del gruppo di 60 anni ci ha provato ieri a Pozzallo tornano a calare i contagi ma aumentano i decessi l’allarme dell’oms non ci sarà un ritorno alla normalità nell’immediato futuro chiediamo di rivedere i contratti di lavoro che devono essere improntati sulla produttività e flessibilità bisogna cancellare il decreto dignità e vanno inseriti i contratti a termine perché in questa fase bisogna cercare di mantenere l’occupazione così il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti nel corso dell’evento Innovation Days la Lombardia che riparta organizzato dal Sole 24 Ore è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa