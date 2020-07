Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ore decisive per le scelte sulla revoca della concessione ad Asti mentre dritta alle 22 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe vedere l’informativa di Conte sul dottore autostrade sulla revoca il premier chiede una decisione ha tutto il governo ma a livello politico rischio conta per Italia Viva la revoca e rischia di diventare un boomerang vale la pena imbarcarsi in un contenzioso che lo Stato può perdere dice rosato in una borsa in calo Atlantia oggi è controcorrente il presidente di azione Gianni Mion sottolinei è nostro dovere di febbre Aspi Atlantia da pomeriggio in parlamento la presentazione del ministro speranza del nuovo dpcm di proroga al 31 luglio delle misure anti covid comprese lavora distanza intanto chi pensa l’estensione al 31 ottobre dello stato di emergenza Ma restano le polemiche anche se migranti positivi sbarcato in Calabria oggi 11 migranti positivi ai test parte del gruppo di 60 asiatici aproieri a Pozzallo torno a Cagliari contagi aumentano i decessi l’allarme Dove metti non ci sarà un ritorno alla normalità nell’immediato futuro chiediamo di rivedere i contratti di lavoro che devono essere improntati sulla produttività e flessibilità bisogna cancellare il decreto dignità e vanno inseriti i contratti a termine perché in questa fase bisogna cercare di mantenere alta l’occupazione così il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti nel corso dell’evento Innovation Day la Lombardia che riparte organizzato dal Sole 24 Ore cronaca ucciso sua madre e suo padre un trentenne fermato ieri sera a Collegno nel Torinese in stato confusionale con le mani sporche di sangue lo Hanno accertato i carabinieri che lo hanno lungo interrogato l’uomo che ha confessato Magari il Prada dopo aver abbandonato l’auto avrebbe usato un coltello da cucina per colpire Madre padre di 60 e 69 anni che si erano recati a far visita nella sua abitazione sarebbe nato un litigio sembra per futili motivi alcuni del quale trentenne di accoltellati il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano in un’inchiesta della ddaNdrangheta arrestato 8 persone per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi autoriciclaggio intestazione fittizia di beni e bancarotta Dalle indagini è emerso che una persona inserita in una cosa avrebbe ottenuto contributi a fondo perduto che voleva beneficiare anche dei finanziamenti per le imprese previsti per l’emergenza covid faccia a faccia Ieri tra Conte e Merkel in Germania in vista del Consiglio Europeo al centro del confronto i ricoveri Found delle trattative nell’Unione Europea L’obiettivo è lo stesso ma le strade per raggiungerlo sembrano ancora distanti credo che troveremo un accordo ma potrebbe servire un altro incontro entro fine luglio dice la cancelliera tedesca il premier ha chiesto una relazione coordinata dell’Europa che offra soluzioni e non illusioni La corte suprema americana ha dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003 la decisione giunta poche ore dopo che un giudice Distrettuale aveva bloccato e rinviato l’esecuzione in una prigione Federale dell’indiana di un condannato nel braccio della morte Daniel day-lewis ritenuto colpevole di aver ucciso uninviarmi la moglie la figlia di 8 anni nel 1996 in Arkansas la Cina vede il surplus commerciale di giugno attestarsi a 46,42 miliardi di dollari il secondo te 960 dello stesso mese 2019 su 58 e 6 appesi e sui 62 93 miliardi di maggio l’export invece il segno un rialzo dello 0 5% dopo la frenata del 3% di maggio e batte le attese di meno 5 % con la ripresa di produzione e nuovi ordini possono clown anche l’importo Segna un inatteso rialzo del 27 contro lettini di mercato di frenata del 10% il crollo del 17% di maggio nel rapporto con gli Stati Uniti nei primi sei mesi del 2020 avanzo e che la fa 168,2 miliardi dai 176 69 di gennaio giugno 2019 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa