Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio ha ottenuto €45000 di contributi a fondo perduto per l’emergenza covid è una delle società intestate a prestanome gestire da Francesco Maida collegato al clan della Ndrangheta capeggiato da Lino greco di San Mauro Marchesato provincia di Crotone emerge Dalle indagini della Guardia di Finanza della dda di Milano che hanno portato 8 arresti per una maxi frode fiscale internazionale sull’iva per ottenere i fondi previsti dal decreto 34 del 19 maggio mai ti avrebbe utilizzato fatture false emesse dalla società inserite nello schema di trote slitta questa sera alle 22 il Consiglio dei Ministri che ascolterai informativa del premier Conte sul dossier autostrade Italia viva che la revoca rischia di diventare un boomerang vale la pena imbarcarsi in un contenzioso che lo Stato può perdere dice rosato in una borsa in calo il titolo via tramite sane del 4:05 % il nostro dovescendere Appia tramvia dice il presidente di dizione Mion Intanto è stato autostradale di Genova è ancora paralizzato il traffico è congestionato in effetti in A10 Dove si registrano rispettivamente 13 e 9 km di coda a Maggiora 2020 con l’allentamento delle misure di contenimento del covid-19 la produzione industriale risalita del 12:04 % nella zona euro del 11 e 4 nell’Unione Europea rispetto al mese precedente in Italia rimbalzo Maggiore un + 42 e 1 % seguito dalla Francia con un + 20 a da Unione Europea era crollata del 18:02 lo rileva Eurostars rispetto a maggio 2019 però il segno negativo c’è ancora dappertutto meno 29 nella zona euro meno 25 nell’Unione e sei a meno 20 e 3 in Italia è pari a un crollo record del 19 1% Il Dazio pagato dal PIL britannico l’emergenza coronavirus nel trimestre marzo-maggio segnato dal downI dati ufficiali dell’ Office for National statistics che indicano Inoltre One rimbalzo positivo limitato al 18 % rispetto ad aprire il singolo mese di maggio sullo sfondo di un allentamento Allora appena accennato delle restrizioni alla di sotto delle attese l’economia del regno aveva perso il 6:09 % a marzo un inedito 24 aprile con il giornalista egiziano che era detenuto nello stesso carcere di Patrick zaki attore morto ieri dopo aver contratto il covid e né da notizia Amnesty International una notizia terribile dice il portavoce Riccardo noury ma non aspettate nella prigione di Tora Dove si trova padre bizzarri sia malato di covid-19 per poi morire né in ospedale una giornalista che mai avrebbe dovuto mettere piede in carcere il rischio contagio nelle carceri Altissimo aspetta il governo italiano per sollecitare il rilascio di Patrick Intanto il PM di Cremona Messina chiesto l’assoluzione per l’ex governatore della Lombardia Formigoni per l’ex direttore generaledell’Azienda Ospedaliera di Cremona Mariani e per l’ex dg dell’assessorato regionale alla sanità Lucchina Formigoni e Mariani sono accusati di corruzione Lucchina di abuso d’ufficio in relazione alla vicenda vero l’acceleratore linea per le terapie oncologiche che secondo l’accusa era stato acquistato a un prezzo superiore a quello di mercato l’iran ha giustiziato la settimana scorsa un uomo condannato a morte per aver condotto attività di spionaggio da parte della l’ho reso noto il portavoce del Ministero della Giustizia Golf 6 mesi ma ieri si tratta di Reagan targaryen iraniano che ha lavorato nella divisione aerospaziale del Ministero della Difesa fino al 2016 vende le informazioni sul programma missilistico del paese incidente Per Luis Muriel l’attaccante dell’Atalanta è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale avrebbe riportato un trauma cranico battendo festa nella doccia sottoposto attacca l’esame avrebbe dato esito negativo il colombiano salterà comunque la partita di questa sera contro il Brescia ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa