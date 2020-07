Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la camera ha approvato in via definitiva il decreto 33 del 16 maggio il cosiddetto decreto riapertura che ha avviato la fase 2 consentendo gli spostamenti all’interno delle regioni e regioni voti favorevoli sono stati 257 contrari 199 astenuti 3 il governo riforme muli completamente il comitato tecnico scientifico a livello nazionale tanto più presenza di atenei e dei minimi le responsabilità dei CTS a livello regionale perché altrimenti continueremo nella confusione più totale Non è possibile avere approcci visioni diverse dalla scienza delle misure di contenimento del covid-19 lo ha detto Il deputato di Forza Italia Dario Bono intervenendo nell’aula di Montecitorio per annunciare il voto contrario del gruppo azzurro Aldiaperture servirebbe ha sottolineato uno strumento snello di livello nazionale che offre una voce unica questo ha fatto la Germania questo Auspico che venga anche in Italia ha detto bond e continuiamo a parlare di politica la maggioranza continua a portare avanti una legge non voluta dal popolo italiano e che impedirà un genitore per esempio di non far partecipare un figlio di attività scolastiche Merendi te mi sento stordita e la famiglia questa legge discriminatoria Basta vedere cosa succede in paesi con leggi simili è un dato Certo che toglierà la libertà di parola e di opinione fa specie che un partito liberale Italia si presti ad agevolare questa nuova dittatura così hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo coghe dopo che la commissione giustizia adottato il testo base del PDL sull’uomo via del relatore Alessandro Zan è tutta una mostruosa Scusa hanno aggiunto grande coghe perché non esiste alcun vuoto normativo che non consenta di reprimere e sanzionare atti discriminatori Belenle persone di orientamento omosessuale piuttosto dove leggi del genere sono passati gli atti discriminatori li hanno subiti importanti e rilevanti figure professionali il 16 luglio annuncio bravi e co.ge.di provitaefamiglia annunciano manifestazione a piazza Montecitorio le ore 17 per urlare il proprio no al PdL Zan e perché si sa dicono stiamo superando le 100 piazze di protesta grazie al fatto che diverse di queste stanno sorgendo spontaneamente senza essere state organizzate e torniamo a parlare di autostrade in serata previsto il Consiglio dei Ministri contro una decisione che deve coinvolgere tutto il governo commissariamento è l’unico modo per l’arrivo della revoca Rosato Italia viva dice la revoca come un boomerang conto agli italiani o nel dice il nostro dovere difendere le aziende Ei loro dipendenti fossetti Presidente delle vittime ci sentiamo presi in giro tutti italiani Ed ora lacronaca il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano in un’inchiesta della dda contro la Ndrangheta arrestato 8 persone per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso dalla disponibilità di armi auto riciclaggio intestazione fittizia di beni e bancarotta sono in tutto quasi €60000 i fondi covid ottenuti illegalmente da società intestate a prestanome gestite da Francesco Maida a parte al clan della Ndrangheta capeggiato dal vino greco di San Mauro Marchesato nel crotonese coronavirus oltre 13 milioni di contagi nel mondo negli Stati Uniti 60.000 nuovi casi in 24 ore le persone guarite dall’inizio della pandemia sono 7257032 69 in Brasile quasi 73000 vittime in Giappone accusa la Cina di disinformazione a un Kong Disneyland mese dopo la riapertura in Iran moschee scuole lockdown per una settimana e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascolta appuntamenti a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa