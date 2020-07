Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione coronavirus in Italia ultime notizie Azzolina partita la gara i test sierologici a scuola la gara per i test sierologici a personale scolastiche partita Siamo pronti anche con la gara per i banchi ha reso noto la ministra dell’Istruzione a Pozzallo sbarcati 11 migranti positivi alle porte dell’Italia preoccupa anche situazione nei Balcani alle prese con una nuova fase epidemica del coronavirus E allora Vediamo le notizie il bilancio dei morti provocati dal coronavirus A livello mondiale ha superato quota 573 Mila e quanto emerge Dal conteggio della John Hopkins University i dati dell’università americana indicano che oggi decessi il mondo sono a quota 500 73042 il monito deve mettere molti stati vanno nella direzioneTagliata in 10 paesi 80% dei nuovi casi è il 50% si concentra in USA e Brasile adesso quindi oggi il decreto per le nuove misure anti covid fino al 31 luglio sbarco a Pozzallo dicevamo 11 migranti positivi in Lombardia da domani non sono più obbligatorio le mascherine all’aperto se c’è la distanza è come dicevamo altri 60000 casi negli Stati Uniti Alberto i 73000 morti andiamo a Milano Giuseppe sala Sky Tg24 dice lo smart Working Non può essere considerato una normalità Se dovessimo considerare la normalità Dovremmo ripensare la città e ripensare la città richiede tempo ha dichiarato il sindaco del Capoluogo Lombardo Tornano i trolley in cabina a bordo dell’aereo a confermare la decisione sulla caviglia mano è stata la sottosegretaria la salute Sandra zampa a misura che vietava di portarle Border stata presa dalle compagnie aeree per evitare contatti e assembramenti e oggi 141789 la presa della Bastiglia in Francia una festa nazionale senza pubblico La Tradizionale sfilata militare sui campi Elisei è stato organizzato in versione ridotta e con un numero stabilito di invitarti la festività ha dichiarato il presidente Macron è un omaggio a chi ha combattuto contro il coronavirus e cambiamo argomento i cittadini europei si è che l’Unione Europea mostri più solidarietà e intraprenda più azioni per favorire la ripresa così Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli commentando i risultati del sondaggio eurobarometro pubblicati oggi a pochi giorni Vertice dei leader europei su recovery file del prossimo bilancio europeo Il 56% degli Europei riconosce anche la necessità di un bilancio comunitario più ampio per far fronte all’impatto senza precedenti che la pandemia ha avuto sulla nostra economia sulla nostra società ha detto Sassoli sottolineando che nel contesto degli attuali negoziati sul bilancio europeo Il Parlamento Europeo sostiene i cittadini nella loro richiesta di un’unione più efficace eed è tutto buon proseguimento di ascolto e lavoro di una buona serata A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa