Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni è stato assolto a Cremona per un presunto giro di tangenti nella sanità assolti Anche l’ex dg alla sanità Carlo Lucchina elettrici dell’ospedale di Cremona Simona Mariani la procura aveva la soluzione i tre erano accusati per la vicenda l’acceleratore lineare per le terapie oncologiche che per l’accusa era stata acquistata un prezzo superiore a quello di mercato il Consiglio dei Ministri convocato per le 22 a Palazzo Chigi prevede all’ordine del giorno la discussione sullo scioglimento dei Consigli Comunali per mafia non compare invece lo Spinoso Aspi si pensava che in questa riunione si sarebbe deciso sulla revoca della concessione autostradale Benetton Guarda quanto trapela l’argomento Sara oggetto di una informativa 8 persone sono state arrestate a Milano nellainchiesta della dda contro la Ndrangheta sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso autoriciclaggio intestazioni fittizie di beni e bancarotta Dalle indagini è emerso che non aver inserito in una cosa ho tenuto contributi a fondo perduto voleva beneficiare anche di quelli per le imprese per l’emergenza covid-19 paralizzato il nodo di Genova a causa dei soliti e noti problemi dovuti ai cantieri che ormai quotidianamente mandano in tilt il traffico e passo dalla Liguria lungo la a7la a 10 sono stati registrati rispettivamente 13 9 km di coda in direzione Milano traffico incolonnato tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia causa della chiusura del tratto Per rifacimento dell’asfalto in A10 invece la coda di 9 km si è creata tra Genova aeroporto bivio A10 A26 dei trafori in direzione Ventimiglia sempre per lavoro Dai primi atti delle indagini dei PM di Milano sul caso delle forniture da mezzo milione di euro di camiciemateriale emerso che la moglie di Attilio Fontana titolare di una quota della società Dana gestita dal cognato del governatore Andrea non avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda verifica invece come sei messo Sono in corso sul ruolo di governatore Lombardo ed è tutto anche per questa edizione Ti auguro una buona serata

