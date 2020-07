Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio slitta alle 22 con dei ministri che ascolterà l’informativa del premier Conte sulle autostrade Italia viva insiste che l’avevo che rischia di diventare un boomerang vale la pena imbarcarsi in un contenzioso che lo Stato può perdere dice rosato in una borsa in calo il titolo di Atlantia sale del 405 % il nostro dovere difendere Aspi Atlantia vicepresidenti di edizione Minion Intanto il nodo autostradale di Genova è ancora paralizzato il traffico è congestionato in A7 e A10 Dove si registrano rispettivamente 13 e 9 km di coda l’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni è stato assolto a Cremona nel processo per un presunto giro di tangenti nella sanità assolti Anche l’ex dg dell’assessorato regionale alla sanità Carlo Lucchina elettrici dell’Azienda Ospedaliera di Cremona Simona Mariani la procura aveva chiesto l’assoluzione Formigoni Mariani erano accusati di corruzionedi abuso d’ufficio per il caso vero l’acceleratore lineare per le terapie oncologiche per la cosa era stato acquistato un prezzo superiore a quello di mercato continua a essere la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni come la Sicilia dalla Calabria che in questo momento sono più esposte agli sbarchi autonomi nei migranti lo fa sapere il Viminale informando di aver rafforzato i dispositivi di sorveglianza anche per le strutture di accoglienza locali prevedendo ove necessario il trasferimento dei migranti sottoposti a quarantena in ospedali militari deserto il primo bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per il noleggio di navi da utilizzare per te l’ha pubblicato un nuovo amico le offerte possono essere presentate entro il 16 ha ottenuto €45000 di contributi a fondo perduto per l’energia una delle società intestate a prestanome gestite da Francesco Maida collegato al clan della Ndrangheta capeggiato da Lino greco di San Mauro Marchesato provincia di Crotone emerge Dalle indagini della Guardia di Finanza dellaMilano che hanno portato a otto arresti per una maxi frode fiscale internazionale sull’iva per ottenere i fondi previsti dal decreto 34 del 19 maggio Maida avrebbe utilizzato fatture false emesse dalla società Inter nello schema di fronte a maggio 2020 con l’allentamento delle misure di contenimento del covid-19 la produzione industriale risalita del 12:04 % nella zona Eur 11,4 percento nell’Unione Europea rispetto al mese precedente in Italia rimbalzo Maggiore + 42 e uno seguito dalla Francia con un + 20 ad aprire in eurozona e Unione Europea del XVIII due così rileva eurostat tornano le chiusure Milan dopo l’aumento dei casi e vittime di covid-19 mosche istituzioni educative centri culturali sale da cerimonia per essere saloni di bellezza resteranno chiusi per una settimana a terra né in altri 10 province ad alto rischio in Brasile baci dalla poltrona di Edoardo fratello che da quasi due mesi occupa il posto di Ministro della Sanità interim dopo le crescecritiche alla gestione della famiglia da parte del governo in India torna e lockdown totale nello stato del bihar in Francia dal primo agosto sarà obbligatorio l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici chiusi in Andalusia obbligo di mascherina svolta annunciata dal governo britannico il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei è stato escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre la decisione che rovescia il limitato data Huawei nei mesi scorsi è stata formalizzata dal consiglio di sicurezza nazionale per essere pronunciate in Parlamento dal ministro Oliver dowden Johnson si riallinea così ai voleri degli Stati Uniti a costo di affrontare le minacce di ritorsioni commerciali in tempi di brexit un partner del peso di Pechino una cattiva notizia per Chiunque abbia un telefonino nel Regno Unito commentavo Way secondo quella scelta per restare indietro la Gran Bretagna sul tecnologico incidente Per Luis Muriel l’attaccante dell’Atalanta è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa nella doccia sottoposto a TACavrebbe dato esito negativo il colombiano salterà comunque la partita di questa sera contro il Brescia sto bene sono a casa fortunatamente non è successo niente di grave scrive lui su Instagram ed è tutto Buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa