Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 14 luglio Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco in studio pressing sul governo Da parte di Alcune regioni categorie per l’utilizzo del Green Park covid come strumento di accesso locali spettacoli come sta venendo in Francia sileri lo considera un modo per evitare le chiusure favorevoli anche nel PD Salvini critico oltre 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale balzo in avanti però di nuovi capi e decessi prosegue oggi l’iter del decreto zone l’aula del Senato ma il rischio di slittamento a settembre in risalto ieri il primo round te lo sono aggiudicati i sostenitori del testo che non è tornato in commissione respinte le pregiudiziali di costituzionalità non hai stasera camera e senato voto ogni quattro membri del CDA di nomina parlamentare Renzi indagato per finanziamento illecito e farti fatturazione insieme al manager dei vip Lucio Presta secondo il quotidianodomani tutte le mie attività sono legali non ho paura di qualche velato avvertimento afferma il leader di Italia viva Letta ha accettato la proposta di candidatura alle elezioni suppletive della camera nel collegio uninominale di Siena draghi lagarde abbia visita oggi la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta il carcere è stato ad aprile 2020 teatro di violenze ai danni di detenuti del centro di un’indagine per cui sono coinvolti i vertici agenti penitenziari della struttura tori contro le mura di cinta di Rebibbia femminile lo riporta il sindacato atteso per oggi l’annuncio del l’esito dell’udienza rinnovo meno della custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zazzi lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato come son versivo un volontario di italiano di 42 anni è stato ucciso in Messico colpi di pistola in strada nello stato del Chiapas ondata di maltempo sul nord e Centro Italia con danni e disagi ieri dal Piemonte alla toscana danneggiato dalla grandine un aereo di linea è stato costretto a rientrareMalpensa dopo il decollo oggi allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia Lombardia Veneto e Piemonte bollino giallo per il caldo a Bari Campobasso Catania e Perugia e noi per il momento ci buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa