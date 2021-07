Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio rientro anticipato i due tentativi di atterraggio per un Boeing 777 degli Emirati diretta aeroporto di Milano Malpensa New York a causa di una tempesta di grandine l’aereo ha iniziato la salita diretta Nardò Ma chiedo rientro scendendo rapidamente per poi tentare due atterraggi alle 18 e venivo è arrivato nello scalo con Dammi il muso al vetro del parabrezza la fusoliera e alle ali e causa ordinato quella presidente casellati costretto a convocare la capigruppo per decidere le votazioni sulle pregiudiziali al Decreto zaino e quella presentata da Fratelli d’Italia e lega è stata bocciata dall’aula con 120 qua così 136 94 astenuti fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 20 alle 12 Italiaimpasto alla francese dopo magron che ha annunciato l’obbligo del certificato verde per accedere al ristorante trasporti parte il pressing da parte di Alcune regioni categorie forze politiche sulle via del commissario per l’emergenza Francesco figliolo di imitare Parigi favorevoli parlamentari del PD mentre la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni parla di follia anticostituzionale idea raggelante è la stessa posizione di Salvini che commenta non scherziamo voltiamo pagina Venezia dal primo agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca lo ha scritto su Twitter il ministro della cultura Dario Franceschini annunciando Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sul capoluogo Veneto orgoglioso di un impegno mantenuto aggiunto le grandi navi di dimensioni superiori a 25000 tonnellate d’agosto saranno spostate a Marghera in chiusura sguardo la borsa quella di Tokyo R3 un apertura di seduta seguendo il ritracciamento del mercato azionario statunitense dopo i recenti dati che mostrano un rialzo dell’inflazione usa superiore alle attese nel mese di giugnoapertura di indici di riferimento di carica dello zero e c’è dello 0 74% a quota 28,506 lasciando sul terreno oltre 200 punti e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa