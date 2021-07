Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Davide pressing sulle passa la francese valutazione nei prossimi giorni fare subito come ha fatto la Francia applicato sul terreno di impasto niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi rivedere i parametri nel giro di 12 settimane questa la proposta che è arrivata dal Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri in tanti stanno dando seguito al parere del commissario per l’emergenza Francesco figliuolo il quale il sistema del Green Fast potrebbe dare una spinta agli indecisi del vaccino anche se andrebbe comunque fornita l’alternativa del tampone per rispettare gli equilibri costituzionali Cambiamo argomento Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica Bergoglio era stato operato il 4 luglio il giorno del suo ingresso in ospedale per una diverticolite domenica 11 l’Angelus dall’ospedale oggi e ritorno a casa dove proseguirà la convalescenza Cambiamo argomento la pandemiaottica distanza hanno fatto danni enormi sull’apprendimento dei ragazzi soprattutto alle Superiori di quadro emerge dal rapporto Invalsi alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano il dato sale al 45% in matematica alle Superiori di Stato sale rispettivamente al 44% e al 51% Con 1 + 9% in molte regioni del sud oltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di italiano Campania e Calabria al 64% poi al 59% Sicilia 57% Sardinia 53% Abruzzo 50 in Campania il 73% degli studenti e sotto il livello di competenze in matematica in Sicilia 70 % 69 % in Puglia il calo generalizzato in tutto il paese solo la Provincia autonoma di Trento rimane sopra la media delle rilevazioni del 2000 del 2019 a quanto gli studenti sotto livello minimo cresce di più tra gli studenti socialmente svantaggiati e presumibilmente anche tra quelli immigrati e tutto per il momento Grazie per averci seguito letorna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa