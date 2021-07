Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno mentre ci si aspetta che la variante Delta diventi dominante anche in Italia come l’ormai in altri paesi ci si crede l’impatto che avrà sulla curva dei contagi Secondo alcuni esperti Se lasciamo circolare Ae covid tra la popolazione Pensa che la maggior parte sia vaccinata o senza restrizioni il virus potrebbe capire come fare ammalare anche i vaccinati perché sei importante arginare la diffusione della variante Delta con ogni mezzo e non è detto che la terza dose proprio a questo scopo intanto sembrerebbe che la pandemia e la dà della didattica a distanza e abbiamo fatto danni enormi sull’apprendimento dei ragazzi soprattutto alle superiori il quadro emerge dal rapporto Invalsi alle medie il 39 per gli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano il dato sale al 45% in matematica alle superiori sale rispettivamente al 44% al 51% con un + 9 % in molte religionioltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di competenze in italiano Campania e Calabria al 64% poi al 59% Sicilia 57% per linea 53% Abruzzo 50 in Campania il 73% degli studenti e sotto il livello minimo di competenze in matematica in Sicilia 70 * 169 in Puglia il calo generalizzato in tutto il paese tra la provincia autonoma di Trento sopra la media delle rilevazioni del 2018 del 2019 la quota di studenti sotto il livello minimo cresce di più tra i ragazzi socialmente svantaggiati e presumibilmente anche tra quelli immigrati Napoli a fare lezioni a settembre vuol dire fare le liste a Ferragosto si vota il 10 ottobre così Matteo Salvini leader della Lega commenta la proposta di alcuni sindaci sostenuta dal PD di anticipare a settembre la finestra detto il Green passo sul modello francese che abbiamo parlato ma non metto in bocca fino al presidente Diciamo che le scelte estreme non piacciono né a me né a draghi ovviamente concludi Elisa del Carroccio nonostante io sia controfrancese Bisogna continuare con il rispetto delle regole per situazioni di grande assembramento in chiusura l’ultima notizia la Whirlpool ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di via Argine Napoli l’annuncio secondo quanto riferiscono fonti sindacali è stato fatto dei vertici della multinazionale e corso dell’incontro line convocato dal mise al quale stanno partecipando aziende e sindacati l’amministratore delegato di Whirlpool Italia Luigi La Morgia confermare licenziamenti ha fermato siamo consapevoli della nostra scelta siamo il più grande investitore produttore di elettrodomestici in Italia è tutto grazie per averci seguito le muse e torna nella prossima edizione

