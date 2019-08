Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il 14 agosto dello scorso anno il crollo del ponte Morandi di Genova che strettamente segnato con le sue 43 vittime la storia della città e dell’intero paese oggi a un anno di distanza dalla tragedia alla città è tutta l’Italia ricorda le vittime con una giornata di commemorazione la pagina politica nessun voto immediato sulla mozione di sfiducia al premier il Senato riunito nel pomeriggio di ieri ha dato il via libera alla calendarizzazione delle comunicazioni di Giusy e che sarà Palazzo Madama il 20 agosto bocciata di fatto la proposta leghista di anticipare sfiducia grazie al voto contatto di Movimento 5 Stelle PD liberi uguali e autonomie nel suo intervento al Senatoleghista Matteo Salvini ha lanciato frecciatine nei confronti del senatore PD Matteo Renzi chi non ha conferenza stampa poco prima aveva assicurato abbiamo i numeri e aprendo la sorpresa la proposta dei 5 Stelle Diamante per il taglio dei parlamentari ha chiesto però dirmi al voto subito dopo il MoVimento 5 Stelle per bocca del capogruppo Patronelli ha risposto prima la lega ritiri la sfiducia con te la replica del leader del Carroccio non siamo al mercato la riforma costituzionale arriverà in aula alla camera il 22 agosto intanto Renzi rilancia l’idea di un governo istituzionale mentre Forza Italia dice no all’ipotesi di lista unica con la cambiamo argomento cronaca il 6 del Superenalotto è stato centrato dopo il drone hanno vinti 209 milioni €160441 a Lodi al bar Marino via Cavour 46 la sestina vincente 7/32 4159 75 76 numero jolly 21 Superstar11 il jackpot da 209 milioni e il più alto nella storia del Superenalotto il più alto di tutte le lotterie mondiali torniamo all’estero in della giustizia americano William bar ha rimosso ricollocato ad altra sede del direttore del Manhattan correctional Center la prigione Federale di New York in cui il e finanzieri Jeffrey epstein si sarebbe suicidato il Dario 66 anni era detenuto per abusi sessuali 2 degli agenti penitenziari che avevano il compito di vigilare su finanziari americani sono state Inoltre messi in congedo amministrativo almeno fino a quando non sarà stata chiarita la vicenda su cui indagano sia il dipartimento di giustizia sia Li hai finiti aveva parlato di gravi irregolarità che abbiamo ancora argomento e di almeno 161 morti e 170 feriti il bilancio delle vittime di incidenti legati alle piogge monsoniche in Pakistan da quando è iniziata la stagione il primo luglio lo rende noto l’autorità nazionale per la gestione dei disastri nello stesso periodo la pioggia ha danneggiato Parsicompletamente distrutto almeno 320 case 53 negozi 34 tra strade binarie 14 punti i dati non includono alcune delle più recenti perdite umane e materiali causati dalla pioggia dei Monsoni a karachi cuore degli Affari è più grande città del Pakistan era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto da linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa