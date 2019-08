Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitali in studio Movimento 5 Stelle PD Uniti contro la proposta del centro-destra di votare oggi la sfiducia della Lega a Conte il premier ha Dunque terrà la sua comunicazione al Senato il 20 a sorpresa al taglio dei parlamentari caro al Movimento 5 Stelle votiamo Longa prossima settimana e poi andiamo subito le elezioni riforma costituzionale che arriverà in aula alla camera il 22 Renzi rilancia il governo istituzionale mentre Forza Italia dice no all’ipotesi di lista unica con la lega avvio di giornata in regalo per lo spread tra Btp e Bund tedesco a 218 punti base da 223 di ieri il rendimento del decennale italiano scende al 157 % intanto l’economia tedesca torna sotto zero il PIL nel secondo trimestre ha segnato un calo dello 0% rispetto ai 3 mesi precedenti risultando invariatopesa la gelata di Ratti sul commercio internazionale un anno fa 11:36 cadeva il ponte Morandi uccidendo 43 persone oggi Genova si ferma per la commemorazione delle vittime l’aeroporto Gong tornato operare in questa mattina dopo gli scontri tra dimostranti e polizia che avevano bloccato allo scalo per il secondo giorno consecutivo l’ONU chiede un’indagine sulle azione delle forze dell’ordine la cena risponde non vogliamo il referente nonostante disordini la borsa di Hong Kong aperto oggi con un balzo dell’1 e 7 % positiva anche Shanghai dopo l’invio dei dati americani sui prodotti cinesi la Cina ha condannato con forza le proteste prode perché gli ultimi due giorni all’aeroporto di Hong Kong definendo azione da terroristi la disavventura di due cittadini cinesi malmenati dai dimostranti la polizia di Cosenza eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura di Castrovillari a carico di 5 soggetti accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo Ed estorsione le indagini tri feriscono gli investigatori hanno consentito di fare luce su unavicenda di violenza sessuale di sevizie avvenuta a Corigliano Rossano nei confronti di una donna e protrattasi per ben dieci anni la Polizia di Stato di Rovigo eseguito 9 misure cautelari nei confronti di operatori socio-sanitari E inservienti di una struttura assistenziale ritenuti responsabili in concorso di reiterati maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti in jeep applicato a tutti gli indagati la misura interdittiva divieto di svolgere attività professionali dipendenti strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali resterà aperta fino alle 23 di oggi la camera ardente di Nadia Toffa la conduttrice inviata delle Iene morta 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro venerdì funerali nella cattedrale di Brescia cancellati due concerti di Placido Domingo dopo le accuse di molestie sessuali e la Los Angeles opera vuole indagare sul direttore Sport Stasera inizia adulti gioca la finale della Supercoppa Europea tra Liverpool Chelsea arbitrerà la 35enne francese Stephanie frappart in Europa League oggi il Torino volantinoIl ritorno del terzo turno preliminare contro lo Shakhtar soligor in programma domani Juventus oggi a Villar Perosa la tradizione l’amichevole tra le squadre e B andiamo a chiudere parlando di regole e civiltà e di notizie virali soprattutto sui social il pensiero dell’ avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole se fa caldo fa molto caldo e la declinazione incasso agostana quassù mantra ogni anno della pizza disprezza le cause prime impegnando di chiederti perché fa caldo in barba agli appelli sono Francesca e alle coraggiose denunce della piccola Greta finiamo per esempio che da noi la Repubblica tutela deve tutelare il paesaggio l’ambiente e l’ecosistema come recitano gli articoli 9 e 117 della Costituzione Repubblicamaglia tipo di della banalità Ecco spuntare il coraggio quello di Nadia Toffa che ha sempre avuto un debole per le regole e che dava suo saputo combatte il cancro Avvisa bene rispondo anche se i Pokémon segrete a vincere perché non resto fermamente convinto che abbatte La banalità per scendere in profondità e il solo o la sola che con questa l’immortalità e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa