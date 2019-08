Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale bene ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è passato un anno dal crollo del ponte Morandi di Genova oggi la città è tutta Italia ricorda le vittime con una giornata di commemorazione alle 10 è iniziata la messa presenti il presidente Mattarella il premier Conte insieme ad alcuni esponenti politici e torniamo a parlare ancora della crisi di governo nessun voto immediato sulla mozione di sfiducia al premier il Senato riunito nel pomeriggio di ieri ha dato via libera alla calendarizzazione delle comunicazioni di Giuseppe Conte che sarà Palazzo Madama il 20 agosto bocciata di fatto la proposta leghista di anticipare sfiducia Grazie molto contatto di Movimento 5 Stelle PD Leo e autonomia nel suo intervento al Senato il leader leghista Matteo Salvini ha lanciato frecciatine nei confronti del senatore PD Matteo Renzi in una conferenza stampa poco primaabbiamo i numeri e aprendo a sorpresa la proposta dei 5 Stelle di anticipare il taglio dei parlamentari hai chiesto però di andare al voto subito dopo il MoVimento 5 Stelle per bocca del capogruppo Patronelli hai risposto prima la lega ritiri la sfiducia con te la replica del leader del Carroccio non siamo al mercato la riforma costituzionale arriverà in aula alla camera il 22 agosto intanto Renzi rilancia l’idea di un governo istituzionale mentre Forza Italia dice no all’ipotesi di lista unica con la lega cambiamo decisamente argomento il 6 record SuperEnalotto è stato centrato dopo oltre un anno vinti 209 milioni €160441 a Lodi al bar Marino di via Cavour 46 la sestina vincente è 730 24159 75-76 il numero jolly 21 la superstar 11 il jackpot da 209 milioni il più alto nella storia del Superenalotto il più alto di tutte le lotterieci andiamo adesso in Grecia Vasto rogo scoppiato ieri nell’isola greca difficile spegnere le fiamme a causa di terreni accidentati e forti venti le autorità hanno disposto l’evacuazione di villaggi nella zona tra Agri lista condo despoti Ema climatici Cambiamo argomento e torniamo in Italia 9 troverai Sanitaria inservienti di una casa di riposo sono stati arrestati questa mattina dalla polizia perché accusato di violenze fisiche minacce nei confronti degli anziani ospiti della struttura si tratta dell’ esecuzione di misure cautelari disposte dal gip e che avrebbe ritenuto concreto il pericolo di reiterazione dei reati da parte degli indagati che sarebbero stati denunciati dai loro stessi colleghi le immagini dei poliziotti della squadra mobile Hanno accertato che le vittime soggetti non autosufficienti hanno subito le percosse offese minacce e altri atti denigratori lesivi della dignità umana l’operazione ha preso le mosse da alcune dichiarazioni del personale della struttura che in presenza di comportamenti violenti non esitate a contattare le forze dell’ordine ci troviamo qui buon proseguimento di Ask

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa