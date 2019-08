Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale a Genova la cerimonia commemorativa per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi 14 agosto dello scorso anno oggi la città è tutta Italia ricorda le vittime Tuna giornata di commemorazione alle 10 è iniziata la messa presenti il presidente Mattarella il premier Conte insieme ad alcuni esponenti politici Cambiamo argomento l’aula del Senato ha votato sui tempi della crisi di governo con una maggioranza formata da Movimento 5 Stelle PD e Leo e autonomie respinta la richiesta di lega Forza Italia Fratelli d’Italia di votare oggi la fiducia al premier Giuseppe Conte confermata dunque la data del 20 agosto per le comunicazioni di Conte duramente contestato dalla finestra l’intervento del leader della Lega Salvini che ha proposto di votare subito il taglio dei parlamentariMovimento 5 Stelle e poi andare ad elezioni milionario a Lodi dopo 3209 giorni Cadel il record del SuperEnalotto del festa grande Albano Marino dove con una linea casuale da appena €2 sono stati vinti oltre 209 milioni Jackpot più alto nella storia della lotteria di tutti i concorsi a premi del mondo le europee EuroMillions Jackpot Come conferma l’agenzia specializzata agimeg sono ferme nel rispettivamente a 75 milioni di euro mentre lei statunitense mega Millions e powerball offrono 60538 milioni di dollari circa 58 milioni 123009103 dimenticheresti numeri che gli hanno regalato questi oltre 209 milioni 30 24159 75 76 e Potrebbe trattarsi di un residente del centro storico Dove ha sede il bar intanto nella serata di ieri si è festeggiato al mare marino doveMarisa caterini per l’occasione Ha riaperto i battenti insieme a suo marito alla figlia siamo estremamente emozionati soprattutto perché la vincita non è toccata un sistema ma a una sola persona che deve aver chiesto una schedina da €2 sarà la figlia della titolare Questo significa che si tratta quasi certamente di una persona che non esperta del gioco e che quindi a maggior ragione non si aspettava di vincere e perdipiù una cifra Silvia noi ha chiesto Parlami analisti presenti numerosi cittadini a Curti abbiamo un desiderio che il vincitore b&b da la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno Cambiamo argomento una vacanza finita tragedia il manager siciliano Eugenio Vinci che per tanti anni Aveva lavorato e vertici di assindustria Molise è morto in barca in Croazia intossicato dei gas di scarico e due dei suoi soci figli sono ricoverato in ospedale in condizioni gravissime causa di un incidente che In un primo momento sembrava essere stato provocato da un intossicazione alimentare intorno alle 10 del mattino da uno yacht noleggiato al largo di Evaaranciata una richiesta di aiuto al porto sull’omonima isola Dalmata in cui si riferiva che a bordo era morto un uomo di 57 anni anche gli altri cinque turisti avevano accusato dei malori soprattutto i due figli Vinci di Ops 4 anni In un primo momento la stampa trovata Ha ipotizzato che si fosse trattato di un intossicazione alimentare a quanto pare la famiglia Vinci la sera prima aveva consumato una cena a base di cozze e al quadro emerso che l’intossicazione è stata provocata dai gas di scarico proveniente dal water dal condizionatore d’aria Vinci ha perso i sensi e per i pugni battendo la testa nella caduta i suoi me l’hanno trovato senza vita in chiusura un rapido sguardo alla borsa avvio marginalmente negativo per Piazza Affari il primo indice Fit MIB Segna una perdita del 0,07% il piercing c’è un calo dello 0,19% ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

