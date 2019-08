Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio e di apertura andiamo a Genova alla cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi nel capannone sotto la pila 9 del viadotto il primo anniversario della tragedia che sono letti i nomi di tutte le vittime dopo aver saputo che una delegazione di Atlantia e Autostrade per l’Italia tra la di Giovanni Castellucci rappresenta da cerimonia alcuni familiari delle vittime hanno chiesto alle istituzioni che venisse allontanata la delegazione è stata informata e per rispetto della volontà dei familiari ha lasciato il caffè non Autostrade per l’Italia in una lettera pubblicata su alcuni quotidiani nazionali sui giornali liguri afferma siamo consapevoli e profondamente rammaricati per la gravità delle sofferenzeDisagi causati all’intera comunità genovese del crollo di Ponte Morandi alla cerimonia presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella accolto da applausi che ha abbracciato i familiari delle vittime prima dell’inizio della commemorazione il premier conte con il vicepremier Di Maio e Salvini il governatore della Liguria Giovanni Toti il sindaco di Genova Marco Bucci record del debito pubblico italiano a giugno il passivo delle amministrazioni pubbliche aumentato di 21 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente salendo a 2386,2 miliardi di euro un livello mai toccato prima che supera il precedente record siglato ad aprile lo scrive la banca d’Italia nel rapporto finanza pubblica fabbisogno è debito il debito delle amministrazioni centrali aumentato di 22 miliardi e 6 quello dell’amministrazione locale si è ridotto invece di 1600000000 Trenitalia syahduconference Group una gara per il franchise ferroviario della Costa occidentale inglese comprendente collegamenti Intercity Tra Londra Edimburgo Glasgow e servizi ad alta velocità dallo tra Birmingham e lo si legge in una nota dopo la decisione delle autorità inglesi i ricavi del franchise sono stati nell’ultimo anno pari a oltre un miliardo e due con previsione di crescita nei prossimi anni si legge nel comunicato di Trenitalia la Polizia di Stato di Rovigo eseguito 9 misure cautelari nei confronti di operatori socio-sanitari E inservienti di una struttura assistenziale ritenuti responsabili in concorso di reati maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti il gip applicato a tutti gli indagati la misura interdittiva del divieto di svolgere attività professionali di dipendenti in strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

