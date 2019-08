Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio silenzio alle 11:36 di questa mattina a Genova o il suono delle sirene delle navi in porto il clacson dei tassisti in tutto in ricordo della tragedia che si consumò esattamente un anno fa il 14 agosto del 2008 a Genova il crollo di Ponte Morandi questa mattina la cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto a celebrare messa l’arcivescovo della città al cardinale Angelo Bagnasco presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella che ha abbracciato i familiari delle vittime alla cerimonia si è presentato una delegazione di Atlantia e Autostrade per l’Italia tra cui l’amministrazionedelegato Giovanni Castellucci alcuni familiari hanno chiesto però alle istituzioni che la delegazione venisse allontanata e Così per rispetto della volontà dei familiari la delegazione ha lasciato il capannone poi Autostrade per l’Italia in una lettera pubblicata su alcuni quotidiani nazionali sui giornali liguri afferma siamo consapevoli e profondamente rammaricati per la gravità delle sofferenze dei Disagi causati all’intera comunità genovese dal crollo del ponte Morandi queste le loro parole presenti assieme a Mattarella anche il premier Conte vicepremier Salvini è Di Maio il governatore della Liguria Giovanni Toti il sindaco di Genova Marco Bucci nuovo record del debito pubblico italiano a giugno pari a 2386,2 miliardi di euro 21 miliardi e mezzo in più rispetto al mese precedente lo scrive bankitalia nel rapporto finanza pubblica fabbisogno è debito il debito delle amministrazioni centrali aumentato di 20sei quello delle amministrazioni locali si è ridotto di un miliardo e cento milioni di euro andiamo ad Hong Kong Dov’è l’aeroporto è tornata ad operare questa mattina dopo gli scontri tra dimostranti e polizia che avevano bloccato lo scalo per il secondo giorno consecutivo ieri l’ONU chiede un’indagine sulle azioni delle forze dell’ordine a cena risponde non vogliamo interferenze nonostante I disordini una borsa di Hong Kong è aperto oggi con un balzo del più nel 7% positiva anche Shanghai dopo il rinvio dei dazi statunitensi sui prodotti cinesi la Cina al condannato con forza le feste Pro democrazia degli ultimi due giorni aeroporto di Hong Kong definendo azioni da terroristi la disavventura di due cittadini cinesi malmenati dai dimostranti quella cronaca torniamo in Italia Calabria la polizia di Cosenza eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura di Castrovillari a carico di 5 soggetti accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo Ed estorsioneindagini riferiscono gli investigatori hanno consentito di far luce su una squallida vicenda di violenza sessuale di sevizie avvenuta a Corigliano Calabro nei confronti di una donna è protratta per ben 10 anni è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa