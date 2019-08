Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina la cerimonia di commemorazione per il crollo di Ponte Morandi a un anno dalla tragedia 43 le vittime ricordate questa mattina ci sono letti tutti i loro nomi alle 11:36 si è fermata una città nel silenzio completo hanno risuonato soltanto le sirene delle navi in porto e clacson dei visti con le campane a lutto alla cerimonia presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella accolto da applausi abbracciato i familiari delle vittime prima e dopo la commemorazione presente anche il premier Conte per cui Genova oggi è il simbolo della volontà di rinascita con il vicepremier Di Maio e Salvini di governatore della Liguria Giovanni Toti il sindaco di Genova Marco Bucci sulla crisiterno parla il leader leghista Intanto in realtà soprattutto nel sud il reddito di cittadinanza si sta trasformando in incentivo al lavoro nero lo cancello ma sono situazioni che vanno monitorate dice Salvini preferisco crescita e sviluppo l’assistenza sottolinea Per quanto riguarda il prossimo a venire il 20 la sfiducia con te poi a governi strani stiamo facendo di tutto perché si possa votare il prima possibile ha detto il leader del Carroccio questa mattina ha Luigi Di Maio in un’intervista al Fatto Quotidiano aveva definito quella di ieri di uomini sul taglio dei parlamentari una mossa della disperazione Piazza Affari peggiora partita in leggero calo è arrivato accedere fino al 2% intanto anche l’economia tedesca torna in territorio negativo nel secondo trimestre dell’anno ha segnato almeno 01 % rispetto ai tre mesi precedenti Crolla la produzione industriale a giugno Nella zona euro è scesa dell’1 e 6 % in quella di luiBelluno e mezzo percento lo comunica eurostat calcio in chiusura calciomercato Mario Balotelli A un passo dal ritorno in Italia nel Brescia Salvo intoppi il 20enne firmerà un contratto con le rondinelle il club di Cellino a così Superata la concorrenza del Flamengo della Fiorentina e del Verona l’annuncio ufficiale può arrivare già domani è tutto dalla Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa