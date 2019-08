Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il dentista riduceremo il premier Conte poi no a governi strani lo dice Matteo Salvini che non cambia la linea e introduce un nuovo elemento di discussione il reddito di cittadinanza in tante realtà soprattutto del Sud si sta trasformando in un incentivo al lavoro nero lo cancellerò No ma sono situazioni che vanno monitorate dice su reddito arriva anche la decisa presa di posizione del viceministro all’economia massimo Garavaglia il 70% di chi lo chiede probabilmente non ne ha diritto bisogna rivedere la misura tanto di più a chi ne ha più bisogno intervenire in favore delle imprese abbassando pesantemente il Cuneo per chi assume e arriva la risposta del MoVimento 5 Stelle la più grande cretinasentita Perché non arriva la salma di una donna è stata ritrovata piena di formiche nella sala mortuaria dell’ospedale di Scafati vicino a Salerno a denunciare l’episodio come li portano alcuni quotidiani sono i familiari della 61enne di Angri che hanno presentato una denuncia ai Carabinieri il PM della procura di Nocera Inferiore Federica Lo Conte ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche sostiamo oggi nel Cosentino cinque arresti con accuse di violenza sessuale di gruppo Ed estorsione le indagini riferiscono gli investigatori hanno consentito di fare luce su una squallida vicenda di violenza sessuale di sevizie avvenuta a Corigliano Rossano nei confronti di una donna e protrattasi per bene 10 anni ultime notizie non chiusura le due guardie carcerarie che avrebbero dovuto vigilare su di te nella notte prima del suicidio Si sono addormentate lasciando la cella del Finanziere senza controlli per almeno 3 ore la gente avrebbero poi falsificato il rapporto per nascondere il loro elo riporta il New York Times e citando fonti investigative dopo che due agenti della prigione Federale di Manhattan sono stati rimossi e Messi in aspettativa per tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa