Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi la cerimonia di commemorazione ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova alle 11:36 ora della tragedia un anno fa un minuto di silenzio nel quale si è avvertito solo il suono delle sirene delle navi in porto delle campane a lutto dopo aver saputo che una delegazione di Atlantide di Autostrade per l’Italia tra cui l’amministratore delegato Giovanni Castellucci era presente alla cerimonia alcuni familiari delle vittime hanno chiesto alle istituzioni che venissi allontanata la delegazione è stata informata e per rispetto della volontà dei familiari ha lasciato il capannone Allora è stato condannato a morte ha detto possetti presidente del comitato delle famiglie delle vittime alla cerimonia anche il presidente Sergio Mattarella accolto da applausi che ha abbracciato i familiari delle vittime prima e dopola commemorazione il premier Conte per cui Genova oggi è simbolo della volontà di rinascita i vicepremier Di Maio e Salvini la prima risposta da dare è nelle condizioni in cui era il ponte era il traffico senza limitazioni afferma il procuratore capo Francesco Cozzi l’economia nuovo record del debito pubblico italiano a giugno il passivo delle amministrazioni è aumentato di 21,5 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2386,2 miliardi fu livello mai toccato prima che supera il record di aprile lo scrive la banca d’Italia nel rapporto finanza pubblica fabbisogno è debito il debito delle amministrazioni centrali aumentato di 22,6 miliardi quello delle amministrazioni locali si è ridotto di 1,1 e Trenitalia si aggiudica da donna Group 30% 60 % rispettivamente una gara taglie francesi ferroviario della Costa occidentale inglese comprendente collegamenti Intercity fra Londra Edimburgo a Glasgow e servizi ad alta velocità daBirmingham i ricavi della franchise sono stati nell’ultimo anno pari a oltre 1,250 miliardi di euro con previsioni di crescita nei prossimi anni si legge in un comunicato L’economia in chiusura quella tedesca che torna sotto zero il PIL nel secondo trimestre ha segnato un calo dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti Crolla la produzione industriale a giugno la zona euro è scesa del 1,6 % e della 128 di 1,5 lo comunica eurostat a Maggio era aumentata di 0,8% 0,9 in Italia in calo di appena 0,2% mentre il più alto è in Irlanda meno 8,8% Portogallo meno 4,5 pranzo almeno 2,3% e Germania meno 1,8 % nel secondo trimestre 2019 il filo è salito dello 0,2 zona che nell’Unione Europea 28 è tutto grazie per averci seguito le informazioni e torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa