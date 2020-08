Ultime Notizie Roma del 14-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale venerdì 14 agosto Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno informazione a nome del governo garantiamo l’impegno di nulla lasciare Genova sola abbiamo creato le premesse affinché possa rinascere lo dice il premier Giuseppe Conte nel capoluogo Ligure durante la commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuta alle 11:36 due anni fa oggi ricordate alla stessa ora con un minuto di silenzio il premier si è rivolto ai familiari anche noi chiediamo giustizia che le nostre infrastrutture siano sempre più sicure ed efficienti e che simili tragedie non si debbano più ripetere la risposta del premier è giusta la richiesta dei familiari di verità giustizia e scrive nel suo messaggio intanto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricostruire un affidabile cultura della sicurezza La revoca non è mai stata esclusa giustizia sarà fatta definitivamente solo quando i Benetton saranno totalmente fuori daferma Luigi Di Maio coronavirus il governo spagnolo ha deciso la chiusura delle discoteche altre misure restrittive anche per gli orari del bar per far fronte alla seconda Ondata dell’epidemia annunciato il Ministro della Sanità nel paese ieri erano stati registrati quasi 3000 nuovi casi in 24 ore il governo spagnolo anche disposto il divieto di fumo per strada Se non può essere rispettata la distanza di 2 m l’economia nel secondo trimestre 2020 si prevede che il PIL corretto delle variazioni stagionali sia calato del 12,1 % nella zona del 11,7% nel rispetto al trimestre precedente e la stima flash di eurostat nel caso più importante dall’inizio delle serie del 1995 mentre il numero degli occupati nel secondo trimestre è calato del 2,8 % nella zona euro e del 2,6% nell’Unione Europea 27 rispetto al trimestre precedente cronaca in chiusura dal video di Sant’Agata di Militello si capisce che Gioele era vivo Si vede la faccia E si vede che è vivo l’immagine Chiara e quelpiù fondata l’ipotesi dell’incidente stradale il bambino fosse con la madre lo ha detto il procuratore di Patti Angelo cavallo sulle indagini sulla morte della DJ Viviana Parisi e tu la scomparsa del figlio di 4 anni il procuratore aggiunge parliamo di ipotesi perché c’è un buco di 10 minuti e tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa