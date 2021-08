Ultime Notizie Roma del 14-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono a Giulia Ferrigno primo piano solo 18 le regioni che risultano classificate a rischio moderato le restanti classificate a rischio basso sono in Lazio le due province autonome di Trento e Bolzano secondo la botta scende la reti nazionali da 156 della scorsa settimana a 127 di questa ma l’incidenza prosegue nella sua salita raggiungendo 73 casi ogni 100.000 abitanti contro i 68 della scorza Sardegna con 141,8 la Toscana con 129,9 la Sicilia con 127,263 regioni con i valori dell’ incidente ad alto per il periodo sei 12 agosto era scomparso ieri Gino Strada il fondatore di Emergency aveva 73 anni non sono ancora state fissate le esequie la camera ardente il chirurgo fattiDivergent è morto in Normandia Dove si trovava con la moglie Simonetta E bisognerà quindi aspettare il rimpatrio della salma però da lavorato fino a ieri alla crisi in Afghanistan Te l’ho detto già accolto tutti gli Lasciateci riprendere dal dolore è stato il primo commento della presidente di Emergency Rossella Miccio talebani in Afghanistan conquistata un’altra cittadina ad una ventina di chilometri a sud di Kabul in un comunicato ufficiale promettono un’amnistia generale per chi ha collaborato con il governo e le forze occupanti il testo dell’emirato islamico si assicura che i diplomatici stranieri non verranno toccati così come le proprietà private imprenditoriali Renato si riunisce in un incontro urgente al suddetto trattamento della situazione del paese dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di truppe per i propri cittadini e tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa