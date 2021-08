Ultime Notizie Roma del 14-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid 7409 i nuovi casi di coronavirus in Italia ieri i decessi 45 m di positività e al 3,3% ancora lì dei gesti posti letto occupati nelle parti covid ordinari sono più 58 Per un totale di 3033 ricoverati i posti letto in terapia intensiva sono più 17 portando il totale dei malati più gravi a 369 con 35 ingressi in rianimazione oltre 79,2 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino i cittadini che hanno completato il ciclo sono oltre 35,3 milioni e saranno sospesi dalla direzione della ASL Umbria 2 a partireprossimo 16 agosto sette infermieri e operatori socio-sanitari per non essersi vaccinati contro i quali il provvedimento riguarda il personale che opera nelle strutture del territorio la sospensione è adottata per la violazione dell’articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021 per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale si tratta di una prima scrematura operata dall’azienda sanitaria altre posizioni diverse non vaccinato sono infatti ancora al vaglio per l’Italia devastata dagli incendi Sicilia Calabria e Sardegna e roghi distruggono molte arie ieri la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in provincia di Oristano il capo dello Stato è apparsa Franco profondamente addolorato per rintracciare i piromani in camper dicotteri videosorveglianza anche i droni intanto vicino Roma da qua a tre palazzine la comunità di Don Bosco a causa di un altro Vasto incendio che da due giorni sto interessando un monte catillo Tivoli quanto riferito dai vigili del fuoco nella notte di giovedì e già mi sono arrivatiPasso del centro abitato sono stati fatti evacuare circa 25 famiglie e la comunità Don Bosco dove erano presenti 30 persone 10 minorenni è già mesi sono propagate anche ad un deposito di circa 70 metri usato come magazzino nessuna persona Fortunatamente è rimasta coinvolta e tutto per il momento Grazie per averci seguito informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa