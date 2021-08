Ultime Notizie Roma del 14-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazioni a Gabriella Luigi in studio in apertura e la crisi in Afghanistan dopo l’avanzata dei talebani adesso si muove l’esercito statunitense si muovono truppe al sostegno di Kabul per aiutare giornale diplomatico e altre americana lasciare il paese i talebani sono accampati ad una cinquantina di chilometri dalla capitale afghana in attesa del completamento delle evacuazioni dalle a te lo dice la BBC il capo delle Nazioni Unite ha avvertito che la situazione sta andando fuori controllo si fermano conseguenze devastanti per i civili 250.000 persone sono costrette a lasciare le loro case in molti si sono rifugiati a Kabul Nei parchi o in alloggi di fortuna anche il Regno Unito annunciato l’invio di 600 soldati per aiutare le vampthe cittadini britannici e dell’ex personale afgano la Germania manterrà aperta l’ambasciata con il personale al minimo Danimarca e Norvegia stanno chiudendo del tutto le loro rappresentanze diplomatiche la scomparsa di Gino Strada fondatore di Emergency aveva 73 anni si è spento ieri non sono ancora state fissate le esequie la camera ardente si attende il rimpatrio della salma strada è deceduto in Normandia sono stati numerosi i messaggi e i pensieri a lui rivolti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso dolore Gino Strada arrecato alle ragioni della vita Dov’è la guerra voleva imporre violenza e morte Anche Mario Draghi lo ha ricordato strada Ha trascorso la sua vita sempre dalla parte degli ultimi operando con professionalità coraggio e umanità nelle zone più difficili del mondo ha detto draghi Cambiamo argomento La Commissione Europea ha versato 24 miliardi e 9 Alitalia come anticipo13% sui 191 miliardi e mezzo delle ricoveri per il paese fino al 2026 sono aiuti a fondo perduto il 37% del piano per la ripresa è la scienza italiano vari biforme di investimenti per garantire la tradizione verde mentre il 25% della dotazione complessiva sosterrà gli obiettivi per la digitalizzazione in particolare la commissione europea e ricorda che a garanzia della transizione verde + regioni saranno integrate nella rete ferroviaria ad alta velocità e saranno completati i corridoi ferroviari merci Genova ricorda la tragedia di Ponte Morandi tre anni fa il crollo che provocò la morte di 43 persone oggi la posa della prima pietra del memoriale disegnato dall’architetto Stefano Boeri 43 rose nel Polcevera al suono della campana tibetana la messa e la commemorazione nella radura della memoria presente a Genova i ministri della Giustizia Marta cartabiainfrastrutture Enrico Giovannini è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa