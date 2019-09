Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio L’Italia ha segnato il play soft il porto sicuro l’Auchan witting la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere con 82 migranti a bordo si tratta di Lampedusa dove si sta dirigendo si sta valutando se farlo entrare direttamente in porto a fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera e ieri Francia e Germania si sono dette disponibile ad accogliere Unione il 25% migranti che sbarcano in Italia si tratta di un passo avanti verso la creazione di quel meccanismo temporaneo di ripartizione a cui sta lavorando La Commissione Europea è sul cuore conta il nuovo governo Conte per gestire gli arrivi delle navi umanità prima uscita a destra del ministro dell’economia eurogruppo ecofin di Helsinki in Gualtieri assicura che è finito il tempo degli scontri con l’Unione Europea archiviata la platessa e ribadisce L’impegno per disinnescare lo mentresostiene che quota 100 arriverà scadenza annunci rientro dell’Italia nella collezione dei ministri finanziari per la lotta al cambiamento climatico ipotizza che il ghigno di zia scorporato dal computo del deficit strutturale ma3na su flessibilità specifiche non possiamo trarre conclusioni lemere prudente sul allentamento dei vincoli europei La Build a voce l’offensiva tedesca contro l’ultima opera di draghi alla BCE e ne pubblico una foto con i denti da vampiro chiamandola Chi l’ha duro il presidente della bundesbank la BCE si è spinta oltre il dovuto Conte soddisfatto per il varo della squadra di governo che comprende 42 tra sotto e viceministri 21 quelli del MoVimento 5 Stelle Diciotti dem2 di Leo 1 del Meyer 13 ministri sei Sono le 5 stelle4 del PD solo 14 le donne non scoppia la grana piedi per l’assenza di toscani da Nardella si chiede se sia una vendetta contro Renzi Boschi all’ombra Lo spettro scissione se rientrasse Bersani e Zingaretti derubrica tutto a tormentoni basati sul nullapersone sono morte a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno colpito il sud est della Spagna lo rendono noto i servizi di emergenza spagnoli citati dai media locali colpite le Comunità Autonoma di Valencia Alicante Almeria albacete a orihuela per l’estrazione del fiume segura sono state evacuate almeno 3500 persone migliaia in strada schiaffeggio minorenne disabile gli altri ragazzini presenti donò il contenuto di un video postato su Facebook e scoperto dalla polizia postale di Catania che ha individuato il quindicenne autore dell’aggressione denunciato per percosse nei confronti di un disabile ammesso le sue responsabilità davanti alla polizia era soltanto uno scherzo si è difeso europei di pallavolo l’Italia soffre nel Rio perde il primo set del torneo Ma poi trascinata da un grande hewan Torena a monte della Grecia 31 serie A con gli anticipi del sabato alle 15 Fiorentina Juventus 2018 Napoli sempre in serata inter-udinese era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa