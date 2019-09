Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio migranti in primo piano si sblocca il caso dell’Auchan wiking la nave di SOS Mediterraneo e Medici Senza Frontiere con 82 a bordo l’Italia secondo quanto si apprende assegnato il play soft arti c’ho il porto sicuro l’imbarcazione per Lampedusa da raccogliere la nave che si sta già dirigendo verso l’isola siamo sollevati fanno sapere da bici senza frontiere intanto si valuta e far entrare l’imbarcazione direttamente in porto se procedere con lo sbarco dei migranti su motovedette della Guardia Costiera Cambiamo argomento 5,3 giorni Questo è il bilancio ancora provvisorio delle devastanti inondazioni nel sud della Spagna Dove si registrano anche migliaia di evacuati nella zona di Oriella per l’esondazione del fiume sicura sono almeno 3500 le persone che hanno dovutola propria casa cambiamo ancora argomento rimaniamo all’estero dopo l’uragano Dorian un’altra perturbazione si sta avvicinando alle Bahamas nei Caraibi sulle isole si sta per scatenare una tempesta tropicale denominata Umberto secondo quanto riporta la BBC il ciclone che finora sembrava più mite si sta dirigendo verso la zona della Great Abaco una delle più colpite dal tifone che circa una settimana fa a provo almeno 43 morti circa 1300 difetti che ha lasciato 15000 persone senza casa torniamo in Italia c’è molta paura a fare la nube tossica di Avellino dintorni dopo il violento incendio divampa per l’industria componentistica stampati un’azienda del nucleo industriale in località In pianodardine che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche il prefetto di Avellino Maria Tirone ha dichiarato lo stato di emergenza anche invitato i residenti in 18 comuni limitrofi a non uscire di casa se non per ragioni urgenti e indifferibili nel tardo pomeriggio di ieri gli effetti della nube tossica avevano interessatorivelino che apriva semideserta il sindaco Gianluca festa ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi analoghe ordinanze sono state diramate Dai sindaci di Montefredane e Grottolella abitati sono distanti pochi chilometri dal luogo dell’incendio chiusi anche i mercati all’aperto e lo spir-v impianto di trattamento rifiuti via pianodardine scambiamo decisamente argomento Appena qualche giorno fa il 10 settembre Un ordinanza della cassazione ha deciso che non può essere riconosciuto al figlio di uno straniero africano del Mali il diritto a rimanere in Italia se il padre quando tornerà nel tuo paese Dio lo obbliga a lasciare gli studi sentiamo il punto dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi Presidente dell’Associazione di promozione sociale democrazia nelle regole dell’anno scolastico 2019/2020 quello che avrebbe dovuto farsi assistere al Grande ritorno dell’educazione civica come materie di studio curricolare e che invece a quanto pare Almeno per il momentoancora un anno di a chi come me l’educazione fisica la fata tempo e continua a farla sempre Comunque nelle scuole di tutta Italia viene voglia di rallentare tutti quanto si dispone l’articolo 34 della nostra Costituzione l’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita i Capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli esempi Non sempre di giganti che circondano Resta il fatto che nel nostro paese di elevarsi hai anche secondo me potrebbe permetterselo è vero riflettiamoci il male ma non è poi così lontano È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa