Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’Italia ha segnato Lampedusa come porto sicuro per l’Auchan wiking la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere con 82 migranti a bordo soccorsi al largo delle coste della Libia si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto a fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera Cambiamo argomento sono cinque le persone che hanno perso la vita in Spagna a causa del forte maltempo che si è abbattuto sul Sud del paese causando nubifragi inondazione lo riferiscono i media spagnoli in particolare ad Almeria Andalusia un uomo che aveva ignorato Gli avvertimenti aperto la vita quando la tua auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato cronaca preso a schiaffi ha insultato un coetaneo disabile poi ho pubblicato il video su Facebook la polizia denunciato alla Procura per i minorenniragno un quindicenne ritenuto responsabile del reato di percosse nei confronti di un soggetto disabile attacchi con droni hanno provocato incendi nei grandi impianti petroliferi gestiti dalla compagnia aramco in Arabia Saudita lo hanno annunciato i media di stato ancora essere i capi di Stato leader politici africani sono arrivati ad harare Zimbabwe per i funerali di Stato di Robert fondatore della nazione e allungo presidente morto a 95 anni la scorsa settimana a Singapore Ma la sepoltura dovrà attendere non infatti ancora pronte mausoleo che al cimitero degli Eroi nazionali dovrà contenere i suoi effetti la cerimonia si svolge al National Sports Stadium che contiene 60000 persone ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa