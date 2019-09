Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio L’Italia ha segnato il cosiddetto plesso tardi il porto sicuro all’Auchan wiking la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere con 82 MG si tratta di Lampedusa si sta valutando se farla entrare direttamente in porto a fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera come avevamo già detto la segretaria PD Toscano Simona Bonafè è il sindaco di Firenze Dario Nardella ho soltanto detto che mi dispiace che il PD Toscano che il PD più forte d’Italia non abbia nessun rappresentante 3 27 membri del governo e spero che non ci sia nessun retro pensiero in questa scelta l’ho scritto su Facebook Maria Elena Boschi 1 su-27 forse ci stava tutto qui senza polemica aggiunto scambiamo ancoraargomento il modo di gestire i nostri risparmi online è vicino a una rivoluzione da oggi 14 settembre entra in vigore la Direttiva della commissione europea payment Service di ciò che consente ai clienti delle banche sia privati che aziende di utilizzare i servizi di soggetti esterni per gestire le finanze in futuro per effettuare pagamenti non sarà più necessario passare dal proprio istituto di credito mamma sera ad esempio di terze parti ancora cronaca un quindicenne è stato denunciato per percosse dopo aver schiaffeggiato minorenne disabile vile atto in un video postato su Facebook mentre altri ragazzi presenti ridono Questo video è stato scoperto dalla polizia postale di Catania che ha individuato l’autore dell’aggressione che convocato dalla polizia alla dei genitori ammesso le sue responsabilità cercando però di sminuire l’accaduto definendolo uno scherzo ci spostiamo negli Stati Uniti l’amministratore delegato di Walt Disney Robertè dimesso dal CDA di Apple dopo che due società hanno annunciato il lancio di loro servizi di video streaming per competere contro Netflix debutterà il 1 novembre con un prezzo di 5 dollari al mese meno della metà di Netflix Disney sbarca nello stesso mercato a fine novembre con un servizio al costo di 7 Dollari al mese mi ha lasciato la carica un album di Apple per potenziali conflitti di interesse ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa