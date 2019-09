Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto di redazione da Francesco Vitalini studio ai miei colleghi ho detto che una manovra restrittiva sarebbe controproducente stiamo lavorando per collocarla nel quadro di una più generale appropriata Fiscal France dell’area Euro l’ho detto il ministro della famiglia Gualtieri Al termine della ecoteam questo governo aggiunto si batte all’interno delle regole che comprendono anche il pieno uso della flessibilità all’Eco Pina quindi spiegato è emersa la disponibilità della commissione da approfondire forma proteggere favorire investimenti legati e grandi priorità a partire dal clima Gentiloni non sarà commissario la flessibilità dell’Italia per il permesso conto d’Italia si trova una svolta per la ritrovata fiducia da parte degli Europei mercati ora bisogna affrontare i nodi che frenano la crescita tagliare le tasse a famiglie e imprese annuncia chiederò l’esclusione degli investimenti Verdi dal calcolo del deficitnostro obiettivo nei prossimi mesi e che le regioni siano ben governate ma la parola alleanze con il Pd non è all’ordine del giorno lo ha detto il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio Al termine della presentazione della scuola di formazione di Rousseau Di Maio Ha ribadito che andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton a un’azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e addirittura nascosto Le carenze manutentive Mi fa piacere che pure per i piedi questa non si è più un tabù Il traditore con te parla di proporzionale per garantirti l’inciucio Avvisa e maggioritario significa che vincono gli elettori l’ho detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Milano ho incontrato 500 iniziato i locali 10 governatori del Carroccio vediamo di mandarle a casa il prima possibile aggiunto commettendo che il primo oppositori al governo Conte Monti sarà Renzi invitando i sindaci a dire un rispetto sono all’accoglienza dei l’Italia intanto ha segnato il play soft il porto sicuro all’Auchan wiking la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere con 82 migranti a bordo si tratta di Lampedusa dove ora la nave si sta dirigendoNapoli saranno ospitati nello spot di Contrada imbriacola era fine della propaganda di Salvini sulla pelle di vipera di mare commenta il ministro Franceschini secondo il quale tornano la politica e le buone relazioni internazionali per risolvere il problema delle migrazioni lex Ministro dell’Interno denuncia Ecco li porti aperti senza limiti e commenta Questi sono matti Questa è la resa di Maio chiarisce le è stato assegnato un posto perché L’Unione Europea ha aderito alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti è un pericolo ha sottolineato Papa Francesco nell’incontro con i vescovi orientali cattolici criticando i particolarismi che diventano populismi voglio mandare un informare tutto e chiamando essere artigiani di dialogo promotori di riconciliazione pazienti costruttori di una civiltà dell’incontro che preservi nostri tempi da l’inciviltà dello scontro cronaca un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina Ma è stato salvato al volo da un passante caduto nei pressi del distributore di carburante lungo la strada provinciale 159 Casalmaiocco Lodi il bimbo era statocon i secondi prima del volo muoversi sul cordolo del balcone e da alcune persone che erano in attesa nel piazzale sottostante della palazzina su cui si affacciano il distributore stesse un autolavaggio Quando è caduto uno delle persone per esempio un ragazzo di 20 anni ha reagito Di impulso ed è riuscito ad afferrarlo frenando la caduta sia il bimbo sia il suo Salvatore sono ricoverato in ospedale per fortuna non gravi e 5 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali delle inondazioni che hanno colpito il sud est della Spagna colpite le comunità autonome di Valencia Alicante Almeria albacete a orihuela per l’esondazione del fiume sicura sono state evacuate almeno 3500 persone migliaia si trovano in strada riveli utile lo Yemen hanno attaccato controlli una raffineria in Arabia Saudita la più grande del mondo è un importante giacimento di petrolio gestito dalla compagnia petrolifera Nazionale Saudi aramco l’attacco ha provocato esplosione incendio alla Raffineria di Booking per il momento non si hanno notizie di morti o feriti nellaOne giacimento di kuliner è chiaro il fatto che gli attentati avranno sulla produzione era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa