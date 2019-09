Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 11 settembre spazio all’informazione al microfono Giuliano Ferrigno il ministro dell’economia Gualtieri al termine del letto fine dichiara i miei colleghi ho detto che una manovra restrittiva sarebbe controproducente lavorando per collocarlo nel quadro di una più generale e appropriata Fiscal stance dell’area Euro questo governo aggiunto Gualtieri si batte all’interno delle regole che comprendono anche il pieno uso della Christie a Lecco film e quindi spiegato emersa la disponibilità della commissione ad approfondire forme per proteggere e favorire investimenti legati a grandi priorità partire dal clima Gentiloni non sarà commissario la flessibilità dell’Italia per il premier Giuseppe Conte il nostro paese si trova ad una svolta per la ritrovata fiducia da parte di ue e mercati ora bisogna affrontare i nodi che trenocrescita e tagliare le tasse a famiglia imprese poi annuncia chiederò l’esclusione degli investimenti Verdi dal calcolo del deficit migranti L’Italia ha segnato il prezzo pozzetti il porto sicuro all’Auchan biking la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere con 82 migranti a bordo si tratta di Lampedusa dove ora la nave si sta dirigendo e dopo i profughi saranno ospitati nello spot di strada e la fine della propaganda di Salvini sulla pelle dei disperati in mare commenta il ministro Franceschini secondo il quale il turno hanno la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni l’ex Ministro dell’Interno denuncia Ecco li porti aperti senza limiti e commenta questi sono matti è la resa di Maio chiarisce le è stato assegnato un porto perché l’unione aderita la nostra richiesta di gran parte dei profughi andiamo in Spagna in chiusura perché 5 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno colpito il sud est del paese moltissimi danni alle comunità autonome di Valenzapiante in questa zona telefono stazione di un fiume sono state evacuate almeno 3500 persone in Italia sono scese in strada è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa