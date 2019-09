Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il nostro direttivo nei prossimi mesi e che le regioni siano ben governati ma la parola alleanza con il Pd non è all’ordine del giorno le parole del leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio Al termine della presentazione della scuola di formazione di Rousseau Di Maio Ha ribadito che autostrade si va avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton ad un’azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e addirittura nascosto Le carenze manutentive Mi fa piacere che pure per il PD questa parola non sia più un tabù è il segretario della Lega Matteo Salvini a Milano incontra 500 amministratori locali e 10 governatori del Carroccio Il traditore le parole dell’ex Ministro dell’Interno riferendosi al premier Giuseppe Conte parla di proporzionale per garantirsi l’inciucio a vita initaliano significa che vincono gli elettori vediamo di mandarli a casa il prima possibile aggiungere Scommettendo che il primo positore governo Conte Monti sarà Renzi e invitando i sindaci a dire un rispettoso l’accoglienza dei rifugiati nuovo monito di Papa Francesco e la prof olismo è un pericolo la sottolineato il pontefice nell’incontro con i vescovi orientali cattolici criticando i particolarismi che diventano populismi e vogliono Comandare è uniformare tutto e Chiamando ad essere artigiani di dialogo promotori di riconciliazione pazienti costruttori di una civiltà dell’incontro che preservi i nostri tempi concludi Francesco l’inciviltà dello sconto una notizia di cronaca in chiusura un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina Ma è stato salvato al volo da un passante è accaduto nei pressi del distributore di carburante lungo strada provinciale 159 in provincia di Lodi il bimbo era stato visto alcuni secondi prima del volo muoversi sul cordolo del balcone ed alcune persone che erano in attesa nel piazzale sottostante la palazzina su cuiil distributore Station autolavaggio Quando è caduto una delle persone presenti un ragazzo di vent’anni ha reagito Di impulso ed è riuscito ad afferrarlo frenando la caduta sia il bimbo sia il suo Salvatore sono ricoverato in ospedale in condizioni non gravi Se tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa