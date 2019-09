Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il ministro dell’economia Gualtieri Al termine delle Putin dichiara ai miei colleghi ho detto che una manovra restrittiva sarebbe controproducente questo governo ha all’interno delle regole che comprendono anche il piano uso della flessibilità Gentiloni poi sottolinea quartieri non sarà cominciare la possibilità dell’Italia cautela nella discussione al ecofin Sulla revisione del patto di stabilità dobbiamo evitare uno scenario in cui Apriamo la discussione sulla legislazione senza sapere come chiuderla ha detto il vicepresidente della commissione Ue dombrovskis prendere Giuseppe Conte a Bari per la Fiera del Levante e mi sia mai come adesso il tuo dà l’occasione di essere al centro dell’agenda politica non solo italiana ma Europea il tema sarà parte integrante del parto con l’Europa che ho anticipate proposto mercoledì a Bruxelles per Contesi trova ad una svolta per la ritrovata fiducia da parte di Unione Europea mercati ora bisogna affrontare i nonni che frenano la crescita Italia re le tasse a famiglie e imprese poi aggiunge chiederò l’esclusione degli investimenti Verdi dal calcolo del PC si preme sottolineare prendo l’impegno a considerare con la massima attenzione la candidatura di Bari per il G20 e Matteo Salvini a Milano ha incontrato oggi 500 amministratori locali 10 governatori del Carroccio Il traditore con te parla di proporzionale le parole dell’ex Ministro dell’Interno garantirsi l’inciucio a vita il maggioritario significa che vincono gli elettori vediamo di mandarli a casa il prima possibile ancora Salvini Scommettendo che il primo oppositori al governo Conte Monti sarà Renzi e invitando i sindaci a dire full rispettoso no all’accoglienza dei rifugiati le cinque regioni lo trovano entro settembre si va al referendum in primavera il segretario della Lega a così proposto un referendum per cambiare la legge elettorale e renderla totalmente maggioritaria come quella per i sindaci e Autostrade per l’Italia sospese due dipendenti coinvoltiprocedimento di falso Giulia Dotti un consiglio di amministrazione di autostrade è stato convocato in via straordinaria per lunedì e valuterà ulteriori iniziative A tutela della società me ne torno faccio sapere che verranno prese tutte le iniziative doveroso è necessario anche a salvaguardia della credibilità di maglia ha ribadito la volontà di revocare le concessioni a Benetton ad un’azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi Addirittura ha nascosto Le carenze manutentive in chiusura migranti li ha segnato un porto sicuro la Ocean Viking la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere con 82 profughi a bordo si tratta di Lampedusa i profughi saranno ospitati nello spot di e alla fine della propaganda di Salvini sulla pelle dei disperati in mare commenta il ministro Franceschini secondo il quale tornano la politica le buone relazioni internazionali l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini replica Questi sono matti è la vita è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa