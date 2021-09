Ultime Notizie Roma del 14-09-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della azione Gabriella Luigi in studio obbligo di Green pass per i lavoratori arriva quello per i dipendenti pubblici e delle società partecipate dallo Stato per i tribunali per gli organi costituzionali l’obbligo della certificazione verde verrà esteso anche per tutti i Lavoratori Privati da vedere Quando avverrà il passaggio che si farà in uno massimo due step uno per il pubblico e l’altro per il privato l’obbligo partirà dalla metà di ottobre per dare il tempo a chi non ha fatto ancora la prima dose di vaccinarsi e sono previsti anche sanzioni probabilmente severe pecuniarie amministrative per chi non avrà il Green pass estendere Green pass senza discriminare nessuno Questo l’obiettivo del governo intanto a partire dal 20 Settembre terza dose di vaccinoti covid a 3 milioni di persone immunodepresse decisione presa dalla riunione tra il ministro della Salute Roberto Speranza Il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo figli volo il caso del piccolo è Ethan il nonno del bimbo di 6 anni unico sopravvissuto alla strage della funivia Mottarone è indagato per sequestro di persona aggravato lo ha portato il piccolo in Israele è stata aperta un’inchiesta schwelle Peg è stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona aggravato dal fatto che la vita è un minorenne Si indaga su presunte complicità stiamo accertando l’accaduto per poi intervenire ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ancora femminicidi ieri ce ne sono stati 21 in Lombardia l’altro in Calabria ad Agnosine in Val Sabbia nel bresciano la vittima Giuseppina di Luca è stata uccisa dall’ex marito un mese fa la seazione nel Cosentino invece a Fagnano Castello una donna di 43 anni è stata uccisa dal marito al termine di una lite Sporting chiusura a calcio Serie A Svizzera la vittoria del Bologna per 10 sulle Verona nel posticipo della terza giornata di campionato stasera la Champions League iniziano le partite dei gironi l’Atalanta impegnata in Spagna contro Il Villareal la Juventus affronterà il marmo domani giocheranno le due milanesi Inter contro Real Madrid il Milan contro il Liverpool è tutto redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa