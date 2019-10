Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio almeno due giornalisti uccisi 1 e curdo il secondo straniero altri reporter sono rimasti feriti trucidati civili secondo lei o NG tra questi lati vista delle donne curde every in classe 35 anni e il suo autista ucciso A sangue freddo a colpi di pistola non si placa la furia di erdogan contro il popolo curdo indifferente alla minaccia di sanzione annunciate da Trump e dal blocco annunciato da diversi paesi europei della fornitura delle Armi la condanna unanime anche oggi con una bello congiunto il presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno chiesto che la Turchia fermi l’offensiva in Siria dall’Italiail ministro degli Esteri Di Maio assicura stop alle armi quest’oggi in Consiglio Europeo dei ministri degli esteri siglato intanto l’accordo per le forze curde e il regime di Assad per far entrare truppe di Damasco a protezione della cittadina chiave di kobane minacciata dallo pensi va turca questa sera Consiglio dei Ministri sulla manovra e su eventuali collegati ieri sera al vertice di governo con il premier Conte dopo che le pentastellato Di Maio ha riunito i suoi ministri a Napoli il capo del MoVimento 5 Stelle Annuncia il taglio del cuneo fiscale l’introduzione del salario minimo ed entro la metà del 2020 il superticket deve sparire per le famiglie dicono la fondo di Italia viva di Renzi non ci sono risorse ha totalmente quota c’è il sindaco di Roma Virginia raggi invece è intervenuto sul palco di Italia 5 stelle a Napoli Questa è l’era della maturità si raccogliei frutti di quanto seminato tanto che oggi abbiamo capito chi parla alla pancia della gente per il consenso come sull’immigrazione Senza capire che il tema non è quanti ne entrano Ma cosa fargli fare l’inclusione parole della raggi mentre la lega si prepara la manifestazione di sabato prossimo alla quale Berlusconi ha annunciato che darà il suo appoggio nella cronaca una ragazzina di 15 anni è stata aggredita e sfregiata al Volto con un coltello da un uomo in sella a una bicicletta dopo essere passato davanti è tornato indietro e si è scagliato contro la quindicenne sferrando Leon accoltellata a volte un al braccio senza apparente motivo intorno alla mezzanotte di sabato nel centro di Varese lo Sporting dura Formula 1 valtteri bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone davanti a fette il superari e al compagno di squadra Hamilton a Sesto Leclerc con l’altra Ferrari è tuttoredazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa