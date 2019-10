Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione giorno della redazione Gabriella Luigi in studio Siri oggi sul tavolo della riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea Lussemburgo con l’Italia che chiederà lo stop europeo alla vendita di armi alla Turchia ieri sera appello congiunto del presidente francese Emmanuel Macron è della cancelliera tedesca Angela Merkel affinché il presidente turco erdogan e Fermi l’offensiva delle forze curde trovano un accordo con il presidente siriano bashar al-assad e per far entrare oltre l’eufrate truppe di Damasco a protezione di kobane le o.n.g. l’anno di 24 civili trucidati tranquilla ti vista curda e almeno due giornalisti uccisi diversi quelli feriti l’Europa deve prendersi i prigionieri Isisferma il presidente statunitense Donald Trump 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 e l’ingresso in manovra di un fondo per la famiglia che apra poi all’assegno unico per i figli queste le novità arrivate dal vertice notturno sulla legge di bilancio che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri Stasera o domattina scontro tra premier Matteo Renzi e il leader pentastellato Di Maio con il primo che vorrebbe abolire quota 100 ed il ministro degli esteri che la ritiene cosa inaccettabile in al partito conservatore di kazinsky conserva la maggioranza assoluta e alla camera entrano anche i nazionalisti di estrema destra questo l’esito del voto delle Urne in Polonia in Ungheria invece cittadini al voto alle amministrative a destra di Viktor orban perde Budapest ed altre città al partito del treno è stato sconfitto in metà delle amministrazioniAl rinnovo Cambiamo argomento Carabinieri del comando provinciale di Catanzaro hanno condotto questa mattina all’alba un blitz per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere a carico di 7 persone accusate di appartenere a fiancheggiare la cosca di ndrangheta io che fare i reati contestati vanno dall’Associazione mafiosa all’omicidio e all’estero opzione lo sport è in chiusura in Formula 1 bottas ha vinto il Gran Premio del Giappone davanti al freddo e al compagno di squadra Lewis Hamilton nel calcio qualificazioni euro 2020 già verificata l’Italia di Mancini che oggi vola in Liechtenstein dove domani affronterà i padroni di casa accedono alla fase finale anche Russia e Polonia stasera Turchia con l’allerta per la situazione diplomatica attuale Under 21 oggi è a Zerman contro l’Armenia per le qualificazioni ad euro 2021la redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa