Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio conflitto Siriano oggi sul tavolo della riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea Lussemburgo e richiesta dell’Italia di bloccare la vendita di armi europee alla Turchia ieri sera appello congiunto del presidente francese Emmanuel Macron è della cancelliera tedesca Angela Merkel affinché il rever turco erdogan affermi l’offensiva Intanto le forze curde non ho trovato un accordo con il presidente siriano bashar al-assad per far entrare oltre l’eufrate truppe di Damasco a protezione di kobane Leo NG parlano di 24 civili trucidati tra cui la di vista curda evrin che almeno due giornalisti uccisi diversi quelli feriti l’Europa devei prigionieri dell’isis ha detto il presidente statunitense Donald Trump sulla manovra finanziaria 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 l’ingresso in manovra di un fondo per la famiglia che apre la strada poi alla fine unico per i figli queste le novità arrivate al D’Alberti di notturno sulla legge di bilancio che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri Stasera o domattina e scontro però per il momento su quota 100 con l’ex premier Matteo Renzi che chiede di eliminarla proposta inaccettabile per il leader pentastellato Luigi Di Maio e polemica per l’approvazione della modifica del testo di un ddl in cui nella versione tedesca Esiste il sudtirol ma non più quello Alto Adige sostituito invece con la provincia di Bolzano versione italiana il ministro boccia chiesto al governatore kompatscher di rispettare la Costituzione altrimenti la legge sarà subito impugnata lo sport adesso con la vFormula 1 di bottas nel Gran Premio del Giappone davanti al compagno di squadra Hamilton III e affetto il giunto secondo al traguardo soltanto Festo l’altro ferrarista Leclerc l’Italia di mancini Intanto vola in Liechtenstein dove domani affronterà i padroni di casa che duri sono già qualificati alla fase finale di euro 2020 accedono alla fase finale Russia e Polonia stasera Francia Turchia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa