Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio le prime truppe di Damasco sono entrate a tamburo cittadino Siriano una ventina di chilometri dal confine turco per contrastare l’aggressione della Turchia lo afferma l’agenzia di stampa ufficiale siriana senza fornire altre precisazioni zona dice che la popolazione locale ha dato il benvenuto ai soldati schierati dal governo Siriano in seguito all’inedito accordo di ieri con le Milizie curde per contrastare l’offensiva turca italia-francia so che ci danno la Turchia E stare subito le operazioni militari nel nord-est della Siria condannando le è cruciale che l’Unione Europea mantengono posizionata sulla Siria e parli con una sola voce è il messaggio che ministro degli Esteri Luigi di iOS omologo francese Jean Melies Drum Hanno condiviso in una bilaterale prima dell’inizio del consiglio degli Esteri dell’Unione Europea Lussemburgo l’Europa deve prendersi i prigionieri ISIS afferma TrumpGiardini taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 all’ingresso in manovra di un fondo per la famiglia che apra la strada poi all’assegno unico per i figli queste le novità arrivate dal vertice notturno sulla legge di bilancio che dovrebbe approdare in consiglio di stasera o domattina Oltre 100 milioni di evasione fiscale realizzati attraverso fatture false quanto Hanno accertato gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di complessivamente sono 21 le misure interdittive messe mentre sono in Corso sequestri preventivi di beni nelle province di Roma e Latina per un valore di circa 20 milioni indagini riguarda una serie di soggetti che secondo investigatore inquirenti avrebbero fatto parte di un’organizzazione dedita l’emissione di fatture false e riciclaggio e autoriciclaggio di finanzieri avrebbero anche accertato operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti per oltre 55 milioni Cambiamo argomento del partito del leader polacco jaroslavskij ha conservato la sua maggioranza assoluta e potrei continuare per risultati definitivi confermeranno gli Exitcorso conservatore populista euroscettico e quanto emerge da primi risultati delle elezioni parlamentari in Polonia dove resta da vedere se le resistenze tra i tre gruppi di opposizione finora diversi possono togliere alla fischi il controllo del Senato Almeno secondo i primi È più forte il partito diritto e giustizia avrebbe ottenuto il 43,6% dei voti e soprattutto 239d 466 G della camera con un altro Rispetto al 37,6% raccolto nelle precedenti elezioni del 2015 ed è polemica per l’approvazione della modifica del testo di un ddl in cui nella versione tedesca Esiste il sudtirol ma non più quello Alto Adige sostituito invece con provincia di Bolzano nella versione italiana il ministro boccia chiesto al governatore kompatscher di rispettare la Costituzione altrimenti la legge sarà subito impugnata i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro stanno conducendo Dalle prime luci dell’alba un blitz per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere a carico di 17 personeappartenere o fiancheggiare la cosca di ndrangheta gliozzo Chi è pari i reati contestati vanno dall’Associazione mafiosa l’omicidio all’estorsione la pagina sportiva botta vince il Gran Premio del Giappone di Formula 1 procedendo la Ferrari di Vettel partito dalla Pole è il compagno di scuderia Hamilton Leclerc Sesto Mercedes conquista per la sesta volta consecutiva il mondiale costruttori per la ginnastica super record per le che vince altri Lory mondiali di Stoccarda per il golf conquista gli Open d’Italia già qualificata invece la fase finale di euro 2020 l’Italia di mancini, oggi invece stai Domani sera affronterà i padroni di casa accedono alla fase finale intanto anche Russia e Polonia Stasera c’è Francia Turchia con allerta per la situazione diplomatica attuale per quanto riguarda l’under 21 azzurri oggi a erano contro l’Armenia per le qualificazioni a euro 2021 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa