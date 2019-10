Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 e l’ingresso in manovra di un fondo per la famiglia che apre la strada per assegno unico per i figli queste le novità arrivate dal vertice notturno sulla legge bilancio che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri Stasera o domattina voltiamo pagina io a Palazzo Chigi ci arriverò dalla porta principale cioè dalle lezioni continuano a rinfacciarmi di aver detto pieni poteri un’espressione forse sarai l’unico dittatore che chiedi dare la parola gli italiani a dirlo e leader della Lega Matteo Salvini intervistato del foglio parla anche del caso Grazie Cate con cui sta facendo i conti il governo italiano Non so se con te abbia fatto qualcosa di sbagliato ma a giudicare dalle dichiarazioni degli ultimi giorni lo hanno mentito tutti e voltiamo ancora pagine andiamo all’estero accordo tra le forze curde regime di bashar al-assad per far entrareDamasco a mangi e kobane per respingere l’offensiva turca in corso nell’area a mediare L’intesa la Russia di Vladimir Putin secondo fonti curdi e siriani Infatti l’invio del contingente sarebbe il frutto di esponenti delle forze democratiche siriane dell’amministrazione semiotext una corda nel nord-est della Siria e del governo Siriano presso la base aerea russa di latakia in Siria quanto comunicato dall’agenzia di stampa ufficiale siriana sana le prime truppe di Damasco sarebbero Entrate altamir cittadina una ventina di chilometri dal confine turco la popolazione locale avrebbe dato il benvenuto ai soldati schierati al governo Siriano in seguito all’accordo di ieri con le Milizie curde per contrastare l’offensiva turca e torniamo in Italia la cronaca è iniziato alle prime luci dell’alba l’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Catanzaro per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone accusate di appartenere biancheggiare la cosca di ndrangheta iozzopraticata in particolare nei comuni di Torre di Ruggiero Chiaravalle Centrale di carabinieri hanno scovato un deposito di armi dove erano custoditi alcuni Tra cui due Kalashnikov pistole e anche una bomba di tipo Rudimental torniamo all’estero con questa corda le mobilitazioni in tutto l’Ecuador sono terminate insieme ci impegniamo a ripristinare la pace nel paese così recita il comunicato congiunto finale presidente ecuadoriano Lenin Moreno e dei leader della protesta indigena che in 12 giorni ha lasciato sul terreno 7 morti una volta raggiunto l’accordo Moreno annunciato stanotte di aver deciso di annullare il decreto esecutivo 883 che tipo lava l’eliminazione totale dei sussidi al carburante come chiesto dalla confederazione delle nazionalità indigene del Ecuador secondo il quotidiano statale è il telegrafo sarà creata una commissione a cui parteciperanno rappresentanti dei gruppi sociali con l’obiettivo di concordare interventi in materia di politica economica E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa