Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 13:10

numero di carri armati e mezzi blindati dell'esercito turco delle Milizie arabe filo ancora sono entrati nelle ultime ore nel nord della Siria Ovest del fiume Eufrate per sferrare un attacco bane dal fronte occidentale l'approccio mostrato dalla Russia non sarà un problema a cubane per il nostro attacco adesso presidente turco Recep tayyip erdogan secondo cui 500 terroristi curdi sono stati uccisi finora le prime truppe di Marco sono entrata cittadinanza siriana una ventina di chilometri dal confine turco per contrastare l'aggressione della Turchia lo afferma l'agenzia di stampa ufficiale siriana sana senza fornire altre precisa bene dai 9 ai 13 anni di carcere sono state comminate dalla corte suprema spagnola i 12 leader indipendentisti Catalani tra cui l'ex vice premier Oriol junqueras che sono stati riconosciuti colpevoliSecondo i giudici di sedizione appropriazione indebita non sarebbe quindi stata approvata la colpevolezza per il reato più grave di ribellione per il quale l'accusa aveva chiesto 25 anni un'aberrazione così l'ex presidente de La generalitat catalana carles puigdemont in esilio lettera commentato via Twitter la sentenza 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 all'ingresso manovra di un fondo per la famiglia che apra la strada poi l'assegno unico per i figli queste le novità arrivate vertice notturno sulla legge di bilancio che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri Stasera o domattina scontro tra Italia Viva il MoVimento 5 Stelle sulla proposta di Renzi di quota 100 cosa che ritieni inaccettabile e oltre 100 milioni di evasione fiscale realizzati attraverso fatture false quanto Hanno accertato gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma complessivamente sono 21 le misure interdittive messe mentre sono in Corso sequestri preventivi di Penny nelle province di Roma e Latina per un valore di circa 200 milioni l'indagine riguarda una serie di soyinvestigatore inquirenti avrebbero fatto parte di un'organizzazione dedita l'emissione di fatture false e riciclaggio e autoriciclaggio almeno un bambino è morto è un altro risulta disperso nel naufragio di un barcone di migranti nel Mar Egeo diretto verso le isole greche in Atlante viene avvitato stanotte a Largo della località Costiera turca di Aviano nella provincia di Bali kefir con almeno 35 persone a bordo la guardia costiera di finora tratto in salvo 33 migranti tra cui nazionalità non è stata resa nota le attività di ricerca e soccorso nell'aria e proseguono così Riporta anadol i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro stanno conducendo Dalle prime luci dell'alba un blitz per l'esecuzione della custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone accusate di appartenere a fiancheggiare la corsa via Ndrangheta gli occhi i reati contestati associazione mafiosa estorsione e anche dopo lo scoglio del 72% delle schede il partito di destra del leader già rosa che si conferma con la maggioranza assoluta alla camera e con i dati per ilvendo non esita analogo anche se mancano conferme ufficiali e quanto emerge da un resoconto dell'agenzia polacca fa sui risultati parziali delle elezioni politiche in Polonia svoltesi ieri dai dati diffusi dalla Commissione Nazionale emerge che il partito diritto e giustizia sta Ottenendo il 46% dei voti dei punti in più rispetto alla revisione degli articoli con un mazzo di 8 sul risultato delle precedenti elezioni continua a salire il gancio di morti causati dal tifone in Giappone mentre vanno avanti le operazioni di soccorso nelle regioni centro orientale dell'arcipelago secondo le ultime rilevazioni del canale pubblico il numero delle vittime raggiunge quota 42 al quale si aggiungono che è quasi 200 feriti nel corso del fine settimana

