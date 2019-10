Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Irene ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per far entrare le truppe di Damasco a mandi ge.sa.co bane per respingere l’offensiva turca in corso nell’area a mediare L’intesa la Russia di Vladimir Putin e le prime truppe di Damasco sono state a Tatangelo cittadina siciliana una ventina di chilometri dal confine turco oggi la questione seria sarà sul tavolo della riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea Lussemburgo Italia chiedere allo stop al porto di armi unendo interpello di Germania e Francia e Trump all’indomani della decisione di Washington di ritirare 1000 soldati dalla Siria settentrionale twizza l’Europa prenda i prigionieri dell’isis e cambiamo argomento rimanendo all’estero dai 9 ai 13 anni di carcere sono queste le penne combinate dalla corte suprema spagnole 12 leader indipendentisti Catalani 3Orio al Serio che sono stati riconosciuti colpevoli di spedizione appropriazione indebita come scrivono i media spagnoli fra cui il paese non sarebbe stata approvata la colpevolezza per il reato più grave di ribellione per l’accusa aveva chiesto 25 anni Oriol junqueras dopo la decisione del giudice ha scritto su Twitter torneremo più forte più convinti e Fermi c’è mai e cambiamo ancora argo. Parliamo della politica italiana 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 in ingresso in manovra di un fondo per la famiglia che apra la strada poi all’assegno unico per i figli queste le novità arrivate dal vertice notturno sulla legge di bilancio che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri Stasera o domattina scontro tra Italia e viva il MoVimento 5 Stelle sulla proposta di Renzi abolire quota 100 cosa che Di Maio ritiene inaccettabile io a Palazzo Chigi ci arriverò dalla porta principale cioè dalle lezioni continuano a rinfacciarmi di aver detto pieni poteri un’espressione che forse equivoca sarei l’unico dittatoreche devi dare la parola agli italiani a dirlo ai leader della Lega Pro Salvini che intervistato del foglio parla anche del caso rustiguette Dunque sta facendo i conti governo italiano Non so se conti abbia fatto qualcosa di sbagliato ma a giudicare dalle dichiarazioni degli ultimi giorni lo hanno smentito tutti poi assicura di non voler uscire dall’Europa e sull’euro Aggiungi assolutamente irreversibile io voglio stare in Europa e non per questioni ideale ma perché nel mondo di oggi l’Italia fuori dall’Europa è destinata non contare nulla infine assicura fedeltà al atlantismo senza se e senza ma e cambiamo decisamente argomento torniamo in Italia un ragazzino di 15 anni è sottoposto a Fermo di indiziato di Delitto in quanto ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato e porto di armi od oggetti atti a offendere il ragazzo che si è presentato nella questura di Trieste ieri pomeriggio ha detto di essere stabile della Corte lamento del diciassettenne avvenuto la sera di sabato al termine di una lite il ragazzo che nordafricano è stato portato in una comunità per minorenni la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario sta inoltre waliandi un giovane Consolaro di 18 anni già noto alle forze dell’ordine che potrebbe aver preso parte la lista quest’ultimo è stato fermato alcune ore dopo l’aggressività investigatori ha detto di essere stato presente alla Lidl per email di essere intervenuto soltanto per allontanare fisicamente l’amico minorenne con il quale si trovava dalla vittima avendo notato interno una chiazza di sangue e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa