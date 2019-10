Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio Siria la Turchia attaccherà kobane dal fronte occidentale numero di carri armati mezzi blindati unità militari dell’esercito turco delle Milizie area del filo ancora sono entrati nelle ultime ore nel nord della Siria per sferrare un attacco a Cuba nei dal fronte occidentale e in Siria Di Maio e Adriano e sociale che l’Unione Europea parli con una voce sola il ministro degli Esteri italiano e sono francesi Hanno condiviso età Gino una bilaterale prima dell’inizio del consiglio degli Esteri dell’Unione Europea Lussemburgo Italia e Francia restano convinta che non ci sia alternativa una soluzione politica in Siria manovra Conte trovate risorse per non rimodulare Viva la maggioranza e compatta modifiche quota 100 sulla misura Stiamo lavorando ai dettagli siamo in contatto con i tecnici del MEFspiega il premier se ce la facciamo Ci sarà il Consiglio dei Ministri stasera altrimenti domani la corte suprema spagnola ha condannato l’ex vicepresidente della generalità Aprile Paderno Catalano Viola junker a previsioni di cacche e leader del partito e repubblicana ed era il vice del presidente Catalano carles puigdemont in esilio in Belgio che ha definito la sentenza del processo un’aberrazione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa