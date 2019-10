Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione il 14 ottobre in studio Giuliano Ferrigno Esterina apertura sono numerosi i carri armati i mezzi blindati dell’esercito turco delle Milizie arabe filo ancora entrati nelle ultime ore nel nord della Siria Ovest del fiume Eufrate una TAC rubare dal fronte occidentale l’approccio mostrato dalla Russia non sarà un problema per il nostro attacco ha detto il presidente turco erdogan secondo cui 500 terroristi curdi sono stati uccisi finora le prime truppe di Damasco sono entrate nella cittadina siciliana ad una ventina di chilometri dal confine turco per contrastare l’aggressione della Turchia all’agenzia di stampa ufficiale Diana sana senza fornire altri precisazioni che tiene dai 9 ai 13 anni di carcere sono state comminate dalla corte suprema spagnola i 12 leader indipendentisti Catalani fra cui l’ex Viceperché sono stati riconosciuti colpevoli Secondo i giudici di spedizione è appropriazione indebita non sarebbe quindi stata approvata la colpevolezza per il reato più grave di ribellione per il quale scusa Me l’ha chiesto 25 a una birra azione così l’ex presidente della generalitat catalana a Chiusi in palestra commentato via Twitter Lazio in terza vediamo in Giappone chiusura continua a salire il bilancio dei morti causate dal tifone aghi vista mentre vanno avanti l’operazione di soccorso nelle regioni centro orientali dell’arcipelago secondo le ultime rilevazioni del canale pubblico il numero delle vittime raggiunge quota 42 al quale si aggiungono 15 dispersi e quasi 200 feriti nel corso del fine settimana è tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

