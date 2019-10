Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 14 ottobre in studio Giuliano Ferrigno la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall’estero numerosi i carri armati e mezzi blindati dell’esercito turbe delle Milizie area del filo Ankara entrati nelle ultime ore nord della figlia ad ovest del fiume Eufrate per sferrare un attacco a Cuba nei dal fronte occidentale saprò c’ho mostrato dalla Russia non sarà un problema per il nostro attacco ha detto il presidente turco erdogan secondo cui 500 terroristi curdi sono stati uccisi finora le prime truppe di Damasco sono entrate nella cittadina siciliana di una ventina di chilometri dal confine turco per contrastare l’aggressione della Turchia afferma l’agenzia di stampa ufficiale siciliana sana senza fornire altri precisazioni che te ne dai 9 ai 13 anni di carcere sono state comminate dalla corte suprema spagnola ai 12 leader indipendentisti Catalani fa quivicepremier ci sono stati riconosciuti colpevoli Secondo i giudici di spedizione e appropriazione indebita non sarebbe quindi stata approvata la colpevolezza per il reato più grave di ribellione per il quale aveva chiesto 25 anni una birra azione così l’ex presidente della generalitat catalana a Chiusi in esilio all’estero ha commentato il terrazzo in terza andiamo in Giappone chiusura continua a salire il bilancio dei morti causati dal tifone a Give It mentre vanno avanti l’operazione di soccorso nelle regioni centro orientale dell’arcipelago secondo le ultime rilevazioni del canale pubblico il numero delle vittime raggiunge quota 42 a aggiungono 15 dispersi e quasi 200 feriti nel corso del fine settimana 10 notizie chiusura almeno un bambino è morto è un altro risulta disperso nel naufragio di un barcone di migranti nel Mar Egeo dire verso le isole greche inabissato questa notte al lago di una località Costiera turca nella provincia di Bari credere con almeno 35 persone a bordo Guardia Costiera di Ankara finora tratto in salvo 33 migranti tra cuiDov’è stata resa nota attività di ricerca e soccorso nell’aria tu sei qua è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa