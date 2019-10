Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tensione nella maggioranza sulla manovra fino all’ultimo si lavora sulle misure mai Consiglio dei Ministri previsto per questa sera potrebbe slittare a domani come dice il premier Giuseppe Conte fondi del PD fanno sapere che tra le misure Nella Manovra ci sarà subito un fondo per le famiglie poi l’assegno unico per i figli Dal 2020 le risorse attuali bonus nascita bebè voucher asili nido in un unico fondo che potrà contare su una doppia aggiuntiva di 500 milioni portando le risorse a circa 2 miliardi nel frattempo con una delega si dovrebbe procedere introdurre l’assegno unico dovrebbe invece partire da luglio 2020 il superticket governo britannico di Bari Johnson ribadisce solennemente l’intenzione di attuale la prezzi del 31 ottobre apertura del Queens speech letto oggi dalla regina Westminster nel contempo indicadi nuovo accordo di partnership con Bruxelles e anche di mettere fine alla libertà di movimento tra le leggi del programma nei prossimi mesi confermata Dunque l’intenzione di introdurre dal 2021 un sistema punti all’australiana percorso degli ingressi di nuovi immigrati nel regno sulla base delle capacità ancora essere numerose carri armati e mezzi blindati dell’esercito turco delle Milizie arabo fino a Ankara sono entrati nelle ultime ore nel nord della Siria dove usate per sferrare un attacco cubane dal fronte occidentale l’approccio mostrato dalla Russia non sarà un problema per il nostro attacco ha detto il presidente turco erdogan secondo cui 500 terroristi curdi sono stati uccisi le forze governative siriane sono intanto avanzate nel nord-est e arrivate a 50 km dal confine turco allarme jms servono pure per 1,5 milioni di persone in che giorno è l’ultima notizia torniamo in Italia contro l’illegalità figlia delle liberalizzazioni selvagge e il mancato intervento di compagnia organizzazione governo per riformare il settore i benzinai aderenti a fare Confesercenti Cisl e CAFCommercio programmano 2 giorni di sciopero la protesta quella chiusura degli impianti su strade autostrade è stata fissata per il 6 e 7 novembre prevede anche un concentramento sotto il Parlamento è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa