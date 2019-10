Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 all’ingresso in manovra di un fondo per le famiglie che apra la strada poi all’assegno unico per i figli queste le novità arrivate dal vertice notturno sulla legge di bilancio che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri stasera o al massimo domani mattina scontro sulla proposta di Matteo Renzi di abolire quota 100 cosa che Di Maio ritiene inaccettabile la cronaca Oltre 100 milioni di evasione fiscale realizzati attraverso fatture false quanto Hanno accertato gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma complessivamente sono 21 le misure interdittive mentre sono in Corso sequestri preventivi di beni nelle province di Roma e Latina per un valore di circa 20 milioni l’indagine riguarda una serie di soggetti che secondo nientegli inquirenti avrebbero fatto parte di un’organizzazione dedita all’emissione di fatture false e riciclaggio che all’Autogrill ci piaccio ancora cronaca Carabinieri del comando provinciale di Catanzaro hanno condotto fino alle prime luci dell’alba un blister per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone accusate di appartenere o fiancheggiare una nota acustica di andrangheta reati contestati vanno dall’Associazione mattino dalle ultime notizie chiusura migranti almeno un bambino è morto in un altro risulta disperso nel naufragio di un barcone nel Mar Egeo diretto verso le isole greche il natante sei un avvisato questa notte nella provincia di Bari che dire con almeno 35 persone a bordo Guardia Costiera di anche la pillola tratto in salvo 33 migranti la cui nazionalità non è stata resa nota le attività di ricerca e soccorso nell’aria prosegue tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione linea alla regia

