Ultime Notizie Roma del 14-10-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura l’emergenza cavi della quarta Ondata la definisce un Ondina il presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta ora che cazz coronavirus cominciano ad influire in Italia è possibile tracciare i contatti dopo l’ondata della variante Delta In estate la pandemia È sempre rimasta sotto i 10.000 casi giornalieri con un massimo di 73 vittime Ora siamo al di sotto dei 3 contagi diminuiscono giorno dopo giorno per fare un paragone durante la seconda Ondata c’erano 40000 contatti e quasi 1000 morti immunizzazione attraverso i vaccini ha salvato 30mila vite i ricoveri vaccinati sono costati però 69 milioni di euro e io roba è stata diffusa la mappa giornata su incidenza curata dal Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie quasi tutto il nord Italia collezione di Veneto Emilia Romagna e provincia di Bolzano in verde in Italia Ma anche in Francia e Spagna le aree con bassa incidenza di nuovi contagi sono sempre più numerose in rosso resta solo la Germania le regioni dove la situazione più seria invece si trovano in Slovenia Romania parte meridionale Bulgaria e repubbliche baltiche Non a caso Romania Bulgaria sono i paesi dell’Unione Europea con i tassi di vaccinazione più bassi Green passi datori di lavoro sia pubblici sia privati potranno chiedere in anticipo la verifica dei certificati in base alle esigenze organizzative ad esempio per l’attività Sui turni Santa Dunque dal testo finale del dpcm con le linee guida sulle verifiche del past pubblicato sul sito di Palazzo Chigi la previsione del limite di 48 ore di anticipo puoi chiedere la verifica del certificato Cambiamo argomento si apre il processo a carico dei 4007 egiziane accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Reggiani il ricercatore italiano morto il 23 febbraio del 2016 è la prima udienza davanti alla terza Corte d’Assise verrà subito affrontato il nodo della assenza in aula degli imputati i giudici dovranno valutare così come già fatto del gruppo nell’ambito dell’udienza preliminare se la sottrazione degli imputati del procedimento è stata volontà attraverso il processo potrà andare avanti in ogni 4 in contumacia altrimenti i giudici Potrebbero chiedere una sospensione del procedimento nei confronti degli imputati la procura di Roma contesta i reati di sequestro di persona pluriaggravate nei imputato i PM contestano anche concorso e lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato è tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa