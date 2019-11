Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla Mela Francesco Vitale in studio oggi a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri straordinario su Venezia vertice tecniche molto limitato che prenderà in carico la richiesta di Stato di emergenza per una Conte nessun Mosè prevede Sarà vero niente completato nella primavera del 2021 il sindaco Brugnaro parlano di danni inimmaginabili inondata la Basilica di San Marco devastati in molti hotel affondati traghetti e motoscafi chiuse scuole teatri conservatori locali oggi allerta gialla su Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Molise Abruzzo emilia-romagna e Basilicata raggiunto con la mediazione dell’Egitto un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Gaza secondo i media locali nella notte intanto nuovo Raid aereo israeliano ucciso cinque componenti di una famiglia nel centro della striscia portando al 31 il numero di palestinesi morti nel escalation iniziacrocifissione del comandante della gita Avis l’amica martedì scorso in serie di Stati Uniti annunciano che mangeranno circa 600 soldati e non c’è il pentagono oggi a Washington vertice della collezione globale anthesis continua dichiarate inammissibili gli emendamenti l’Italia viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per le Silva Conte annuncia contro l’azienda una battaglia legale durissima mentre esclude che la vicenda possa avere ricadute sulla tenuta del Governo il dato Certo che non rispetta il piano e non esiste il diritto di recesso dice Patronelli oggi pomeriggio per esempio dinanzi alla prefettura dell’associazione che invocano la chiusura del siderurgico e la riconversione si terrà oggi alle 18 il vertice di maggioranza chiamato dal governo per decidere una nota metodologica su come portare avanti i lavori sulla legge di bilancio michelato intanto inammissibile l’emendamento alla viale fiscale che chiedeva una riduzione del 22 10% dell’IVA sugli assorbenti respinte anche le proposte di sospendere Nel 2020 le pagamento dei canoni per le concessioni delle spiagge nel 2018 lo stato stesosenza sociale 116 miliardi + 58,9% rispetto al 2008 Trump ha detto ieri che penso di rendere nota oggi la trascrizione della sua prima telefonata col presidente al centro dell’indagine per l’impeachment ieri le prime testimonianze al congresso Intanto buona sconfitta legale per il presidente americano con la Corte d’Appello che conferma la richiesta di pubblicazione delle sue dichiarazioni Cambiamo argomento un ventenne rimasto ucciso ieri in Bolivia Durante gli scontri tra sostenitori di morale se polizia Aneta intanto nominato i primi 15 ministri del suo governo di transizione una squadra di tecnici che dovrebbe essere completata entro oggi migliaia di manifestanti sono scesi ieri in Piazza la pasta per chiedere Però le dimissioni della presidente a interim oggi o domani ci sarà un vertice di maggioranza sulla riforma della Giustizia il tempo esaurito non possiamo più dire cittadini che rinviamo così buona fede e oggi pomeriggio Intanto ci sarà un plenum straordinario del CSM presieduto da Mattarella con all’ordine del giorno la nomina del nuovogenerale della Cassazione era l’ultima notizia buon proseguimento di assolutamente più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa