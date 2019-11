Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio notte tranquilla Venezia senza picchi di Mariani allarmi per il maltempo oggi la luna si è risvegliata con il sole cielo limpido e temperatura più rigida dopo l’emergenza per la quarta che ha creato gravi danni ai monumenti di alberghi comincerà la vera e propria conta dei danni non tutte ancora le spalle però perché le previsioni parlano oggi di un altro Picco significativo 125 centimetri sul Medio mare con la possibilità che le zone più bassi come si siano nuovamente allagate A Venezia c’è anche il premier Giuseppe Conte che ha trascorso la notte in laguna è assicurato che per Venezia c’è un impegno a 360° c’è una situazione drammatica in una città unica ci dobbiamo essere commentato è in dirittura finale ora va completata Cambiamo argomento i militari della Guardia di Finanza di Milano e di Busto Arsizio hanno arrestato l’ex deputata di Forza Italia Lara Comicsdelegato dei supermercati Tigros Paolo orrigoni e Il dg di AFOL metropolitana Giuseppe Zingale gli arresti riguardano nuovo filone di indagine mensa dei poveri che il 7 maggio porto a 43 misure eseguite tra gli altri nei confronti delle coordinatore di Fratelli d’Italia a Varese Nino Caianello del consigliere Lombardo azzurro Fabio altitonante e dell’allora candidato alle europee consiglieri comunali in quota Fratelli d’Italia Pietro Tatarella come secondo l’ordinanza di arresto avrebbe sfruttato il proprio ruolo pubblico per ottenere il massimo vantaggio in termini economici è stato fissato per domani pomeriggio alle 15:30 al mese l’incontro su arcelormittal con i sindacati dei metalmeccanici Fiom e CGIL CISL e UIL e l’azienda sulla procedura di cessione di rami d’azienda due giorni fa le stesse sigle hanno inviato una lettera facendo richiesta di incontro ieri sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti di Italia viva e Forza Italia per reintrodurreAle per le silvae conta annunciato una battaglia legale durissima per il ministro Patronelli L’azienda non rispetta il piano un accordo tra Israele le fazioni Armate palestinesi per un cessate il fuoco immediato è stato raggiunto nella notte grazie alla mediazione dell’Egitto in base all’accordo le ostilità sono state interrotte le 5:30 ora locale anche il tele sirene d’allarme Hanno continuato a suonare in alcune città israeliane gli abitanti delle zone vicine alla striscia di Gaza sono stati invitati a restare in prossimità dei rifugi prima della tregua erano proseguiti lanci di Razzi da Gaza i raid israeliani che hanno fatto 34 morti in due giorni un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rimini per aver contagiato una delle sue amanti con lacca ivu e per avermi risposto volontariamente al Virus altre tre l’uomo di origini brasiliane si trova agli arresti domiciliari e deve rispondere del reato di lesioni gravi stando alle indagini scattate ad agosto su segnalazione della convivenza l’uomo avrebbe intrattenuto diverse relazioni sessuali anche durature con diverse donne contagiandoi carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria del Rosso insieme con la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre una tonnellata di cocaina nel porto di Gioia Tauro la droga era nascosta in 144 Ball in un container refrigerato adibito Al trasporto di banane il container proveniente dal Sud America era destinato in Germania la cocaina una volta tagliata avrebbe fruttato un introito di 250 milioni di euro e cambiamo decisamente argomento per 4 giorni Matera uno dei siti più unici al mondo diventa il centro del turismo e della cultura nella città dei sassi a partire dal prossimo 12 novembre fino a martedì 19 si incontreranno oltre 500 operatori del settore in occasione dell’ Australia borsa internazionale del turismo culturale e della quarta borsa food and drink di mirabilia ne abbiamo parlato con Vito signati coordinatore nazionale mirabilia network l’importanza Secondo me è fondamentale che i territori che ciascuno di nuove ritienevadano valorizzati vadano valorizzati Nella logica nell’ottica di creare massa critica la massa critica non può che avvenire attraverso questo percorso che noi abbiamo immaginato la creazione di un la rete la rete che è fondamentale e propedeutico a uno sviluppo la valorizzazione e declinata sui singoli territorio per quelle che sono le peculiarità di un territorio Quindi parliamo di archeologia parliamo di di artigianato artistico parliamo di enogastronomia e noi a Matera quest’anno vogliamo comunicare il nostro fu del la nostra memoria attraverso l’espressione e la realizzazione di un’attività culinaria che 16 chef provenienti da tutti i territori esprimeranno questo Evidentemente perché la il territorio valorizzato con la cultura enogastronomica che hai messo rischia di scomparire ma noi dobbiamo fare di tutto affinché questo non è

