Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 12:10

strade chiuse alberi crollati e problemi alla viabilità in Alto Adige dove la neve È caduta anche a quote medio-basse ha provocato disagi e danni superlavoro per i vigili del fuoco impegnati in oltre 280 interventi niente sciopero di Natale per i lavoratori della Royal le poste britanniche lo ha definito l'alta corte di Londra accogliendo il ricorso presentato dall'azienda contro le modalità di un'astensione dal lavoro annuncia dei sindacati di categoria Per fine dicembre il mese scorso oltre 100.000 dipendenti postali avevano votato a favore della protesta proclamata a causa di una vertenzarisotta il ministro degli Esteri Luigi Di Maio insieme con il collega della Difesa Lorenzo Guerini hanno accolto ieri all'aeroporto di Ciampino e militari italiani feriti nell'attentato in Iraq Ci stringiamo Allora alle loro alle loro famiglie felici di potervi riabbracciare siamo orgogliosi del lavoro che le nostre donne i nostri uomini in uniforme svolgono con grande professionalità e coraggio ogni giorno nel mondo ha scritto Di Maio sulla pagina Facebook della Farnesina La senatrice di opposizione del Partito Democratico finora seconda vicepresidente del Senato è stata nominata presidente ad interim della Bolivia dai sanitari della sua formazione politica e di alcuni altri gruppi lo riferisce il quotidiano El deber sottolineando che questo è avvenuto nonostante le sedute di camera e Senato non abbiadovuto il quorum America incollata allo schermo per il calcio d'inizio in congresso della fase pubblica dell'indagine che potrebbe portare all'INPS ma Donald Trump il presidente accusato di abuso di potere per aver fatto pressioni sul Ucraina finché indagate sui suoi rivali politici i primi testimoni ad essere ascoltati diretta TV alla camera davanti a una vera e propria giungla di telecamere sono William Taylor Ambasciatore statunitense a Kiev e George carta Sottosegretario al dipartimento di Stato con delega all'Europa Inter Milan ieri hanno inviato una lettera all'amministrazione comunale di Milano nella quale i due Club chiedono in merito ad alcuni dei punti della delibera della giunta sullo stadio potenzialmente critiche per la sostenibilità finanziaria del progetto per il rispetto dei tempi e delle procedure di approvazionenel dettaglio Con riferimento alla delibera che prevede il mantenimento la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto di San Siro si chiede che l'amministrazione però c'è da quanto prima con la richiesta al Ministero competente della verifica relativa al interesse culturale dell'impianto in quanto nessuna proposta potrà essere formulata senza conoscere le decisioni inerenti a un eventuale vincolo del bene

